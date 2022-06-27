بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقيات تهان لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة لهذا العام الدراسي أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بتفوقهم وحصولهم على نسب عالية نالوا فيها هذا التفوق المرموق، ومشيدا سموه رعاه الله بمثابرتهم وحرصهم على التميز في تحصيلهم العلمي وبما وفرته أسرهم لهم من أجواء مناسبة ومحفزة أسهمت في تحقيق هذا التفوق متمنيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح لإكمال مسيرتهم التعليمية وتحقيق تطلعاتهم الطموحة.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقيات تهان لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة لهذا العام الدراسي ضمنها سموه خالص تهانيه بتفوقهم وحصولهم على نسبة عالية أهلتهم لنيل هذا التفوق المتميز متمنيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح لمواصلة مسيرتهم التعليمية.

بعث سمو الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء، ببرقيات تهان لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة لهذا العام الدراسي.