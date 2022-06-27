تحصل الروايات والمسرحيات الغنائية الشهيرة الخاصة بمسارح برودواي بنيويورك على متحفها الخاص، وأعلن القائمون عليه أن متحف برودواي سوف يُفتتح في 15 تشرين ثان/نوفمبر.

ومن المقرر أن يقدم المتحف وهو حاليا قيد التطوير ويقع في حي المسارح بالقرب من ميدان تايمز سكوير، معلومات عن أكثر من 500 عمل من الـ300 عام الماضية، بما في ذلك روايات ناجحة مثل "رينت" و"أوكلاهوما".

وقالت جولي بوردمان وهي أحد مؤسسي المتحف "إنه تجريبي ومناسب لصور إنستجرام، و هو شامل.. فأنت تسير في الخط الزمني ثم ينتهي بك الأمر في وسط معرض".

ويقول متحف برودواي إنه يخطط لتوضيح كيف تطور المسرح في برودواي على مدار العقود ويعرض أيضا عمليات الإنتاج المعقدة الخاصة بإقامة عرض.

ومن المحتمل أن برودواي إلى جانب إيست ويند في لندن، هما المكانان الأكثر شهرة للروايات المسرحية والأعمال الموسيقية. ويعود تاريخ المسرح في هذه المنطقة بنيويورك إلى خمسينيات القرن التاسع عشر.