قال محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للـ"مواي تاي"، ورئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة "MMA" إن مصر ستستضيف البطولة الإفريقية للفنون القتالية في الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر القادمين بمشاركة نحو 15 دولة إفريقية.

وأضاف أن الاتحاد يبدأ في الاستعداد جيدا من الآن في تحديد كافة التفاصيل الخاصة بإقامة ذلك الحدث الإفريقي الأول من نوعه الذي يقام بمصر.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة "MMA" أليكس أنجنلهرت، إنه يتشوق إلى زيارة مصر ومشاهدة الإمكانيات الرياضية التي تمتلكها مصر، وأضاف أن منح مصر حق استضافة البطولة الإفريقية للفنون القتالية المختلطة لن يكون الأخير، وسوف يتم منحها حق استضافة المزيد من الأحداث الدولية في القريب العاجل.