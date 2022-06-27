حذر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة "اكسون موبيل" الأمريكية دارين وودز من نتائج التحول العشوائي للطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدى بالمجتمع إلى دفع تكاليف باهظة.

كما حذر وودز - في لقاء خاص مع شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، - من تبعات فشل السياسات في تحقيق التوازن بين الطلب الحالى على مصادر الطاقة التقليدية المتاحة وبين تطبيق سياسات صارمة لخفض انبعاثات الكربون، موضحا أن تقليل الاستثمارات في صناعة الغاز والنفط مرتبط بشكل وثيق بارتفاع الأسعار.

ودعا إلى الاستمرار في فرض غرامات على انبعاثات الكربون لخلق حافز سوقي لتقليل الانبعاثات الكربونية، لافتا إلى تأثير ذلك على العائلات التي تعتمد على المصادر المتاحة للطاقة.. مشددا على التزام شركته بتحقيق التوازن بين الطلب الحالي على مصادر الطاقة وبين احتياجات المستقبل، فضلا عن الحاجة الملحة لخفض انبعاثات الكربون لتأثيرها على زيادة تأثيرات الاحتباس الحرارى.