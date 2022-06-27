ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم /الإثنين/، أن الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم فريق برشلونة لكرة القدم، يقترب بشكل قوي من الانتقال إلى نادي ليفربول الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

وأوضحت الصحيفة -على موقعها الإلكتروني- أن هناك احتمالية قوية بأن يقوم ديمبيلي بانتقال مفاجئ إلى آنفيلد، حيث يسعى النادي الإنجليزي للحصول على خدمات الفرنسي وسط منافسه مع 4 أندية أخرى للتعاقد مع اللاعب بمجرد انتهاء عقده هذا الشهر.

وأضافت أن ديمبيلي يميل نحو آنفيلد وفرصة اللعب تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب خاصة أنه يحصل حاليًا على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في كتالونيا، ويزعم التقرير أن الريدز مستعد لتقديم صفقة تتوافق مع هذه الشروط.

وعلى هذا النحو كما أفادت الصحيفة، يعتقد أن عرض ليفربول سيغري ديمبيلي لاتخاذ الخطوة.

وينتهي عقد الجناح في برشلونة يوم الخميس المقبل، ويحاول فريق برشلونة التجديد مع اللاعب الفرنسي الذي وقع لصالحه عام 2017 في مقابل 102 مليون جنيه إسترليني من بوروسيا دورتموند.

ووفقًا للصحيفة فإن مسئولي برشلونة حددوا مهلة لديمبيلي يومين لتقرير مصيره خاصة أنهم سئموا من رفض اللاعب الالتزام بطريقة أو بأخرى بمستقبله.

ومن جانبها ذكرت شبكة "تيم توك" الإنجليزية أن تردد اللاعب جذب تشيلسي لفتح محادثات بشأن صفقة محتملة ليبدو النادي الإنجليزي حتى وقت قريب، في صدارة الترتيب للحصول على توقيع اللاعب.

ووفقًا لعدد من التقارير، وافق فريق توماس توخيل بالفعل على شروط مع اللاعب بشأن الانتقال إلى ستامفورد بريدج ولكن مع رفض ديمبيلي أيضًا الالتزام بالشروط، حول البلوز الآن انتباههم أيضًا نحو اللاعب رحيم سترلينج.

وتابعت الشبكة أن ليفربول أختار عرض الدولي المصري محمد صلاح للبيع، مع محاولات التوقيع مع ديمبيلي كبديل له خاصة أن عقد المصري ينتهي خلال 12 شهرا ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد في محادثات التمديد.

وأضافت أنه من المؤكد أن تأثير صلاح على ليفربول ونجاحه الضخم لا يمكن التقليل من شأنه لكن النادي ببساطة لن يسمح لمثل هذا اللاعب الثمين بدخول الأشهر الأخيرة من صفقته والمجازفة بخسارته مجانًا.

ومع ذلك، تساءلت عما إذا كان عثمان ديمبيلي جيدًا بما يكفي ليحل محل صلاح في آنفيلد، قائلة :" نجم فرنسا موهوب بلا شك، لكنه غاب عن عدد كبير من المباريات على مر السنين ويبدو أنه توقيع محفوف بالمخاطر بالنظر إلى سجل الإصابات".