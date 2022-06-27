استأنف الاتحاد الأوروبي والهند المفاوضات الساعية للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بحلول عام 2023 بعد توقفها لمدة تسع سنوات، في وقت تسعى فيه الدول الغربية إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع نيودلهي.

وذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم /الإثنين/، أن المنقاشات التي تجرى في نيودلهي وحتى مطلع يوليو المقبل، تهدف للتوصل إلى اتفاقية تجارية واتفاقيات بشأن حماية الاستثمار والمؤشرات الجغرافية للمنتجات.

وأضافت القناة أن المفاوضات توقفت بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي منذ عام 2013، بسبب قضايا مثل حماية براءات الاختراع وخفض الرسوم الجمركية.

من جانبه، قال مفوض التجارة الأوروبي "فالديس دومبروفسكيس" في منتصف يونيو الجاري - في مؤتمر صحفي أعلن فيه استئناف المفاوضات - إن الاتحاد الأوروبي هو أحد أكبر الشركاء التجاريين للهند وبلغت قيمة تجارتهم نحو 120 مليار يورو عام 2021.

وباتت الهند - التي أطلق عليها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "ملك الرسوم الجمركية" - أكثر انفتاحا على تخفيف الحواجز التجارية في السنوات الأخيرة، بينما تتفاوض على اتفاقيات مع دول عدة أخرى.

وكانت الهند قد وقعت في فبراير الماضي اتفاقا مهما للشراكة الاقتصادية مع الإمارات العربية المتحدة وتوصلت مع أستراليا في أبريل الماضي إلى اتفاق مؤقت للتجارة الحرة على أمل إتمام الاتفاق الكامل بحلول نهاية العام.

وتجري الهند محادثات تجارية مع كندا وبريطانيا، وأعلن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" خلال زيارة في أبريل الماضي أن بريطانيا والهند تأملان التوصل إلى اتفاق بحلول أكتوبر المقبل.