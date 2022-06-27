صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه من المنطقي أن يتمتع الصلب البريطاني "بنفس أدوات الحماية" التي تتمتع بها الصناعة في الاقتصادات الأوروبية الأخرى.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول ، لمجموعة من الصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع، إن صناعة الصلب في المملكة المتحدة تمر "بوقت عصيب"، لأسباب من بينها ارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف :"لدينا نظام في المملكة المتحدة لا نمنح فيه صناعتنا امتيازات بالطريقة التي تفعلها بعض الدول الأخرى".

وقال :"إنهم يدفعون ثمنا باهظا للطاقة، ونحتاج إلى إصلاح ذلك". وجاء تصريح جونسون ردا على تقارير تفيد بأنه يستعد لانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية عن طريق فرض تعريفات جديدة على الصلب.

وذكرت صحيفة "صنداي تلجراف" أن جونسون يعد تدابير تهدف لحماية مصنّعي الصلب في المملكة المتحدة من "فيضان الصلب الرخيص" الوارد من الخارج، وهي خطوات تردد أنها قد تلقى استحسانا من الناخبين في مناطق إنتاج الصلب التي عادة ما تصوت لحزب العمال.