عبدالعزيز الفضلي

تعرّض وكيل وزارة التربية د علي اليعقوب، الى وعكة صحية الزمته الفراش الأمر الذي ادى الى تعليق استقباله للمراجعين في الوقت المحدد له من الساعة الخامسة حتى السابعة صباحاً .

واكدت الفحوصات الطبية ان الارهاق والجهد الزائد الذي يبذله اليعقوب أثر على صحته خاصة وانه يبدأ العمل بعد صلاة الفجر حتى منتصف الليل اضافةً إلى متابعته على مدار الساعة لسير عملية الاختبارات وكذلك اطلاعه بشكل متواصل على عمل الكنترول .

"الأنباء" أجرت اتصالاً هاتفياً مع الوكيل اليعقوب للاطمئنان عليه حيث طمأن الجميع بأنه بخير وبصحة، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لكل من سأل عنه ودعا له .

واضاف اليعقوب ان الاطباء نصحوه في البقاء في المنزل حتى نهاية الاسبوع الجاري لأخذ قسط من الراحة، سائلاً الله الصحة والعافية للجميع .

ولم ينس د اليعقوب ابناءه الطلبة حيث هنأهم على النجاح والتفوق متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية العملية والعلمية .