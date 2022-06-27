الشايع: هدفنا الانتقال بالعمل الخيري من نظرة ضيقة تقتصر على الإحسان للمحتاجين إلى التنمية الشاملة للمجتمعات



تزامنا مع قرب حلول العشر من ذي الحجة وتسابق أهل الخير في الأعمال الصالحة والطاعات أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع حرص الجمعية على تمكين الإنسان في شتى الجوانب؛ وفقاً لمبادئ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، لافتا أن "الصفا الإنسانية" ستطرح ثلة من المشاريع التنموية والتعليمية والإنسانية والإغاثية ومشاريع التمكين خلال هذه الأيام المباركة؛ لإتاحة الفرصة أمام المحسنين والمحسنين للتسابق في ميدان الصدقة والإحسان، ومد يد العون للفقراء والأرامل والأيتام والمساكين.



وبين الشايع أن هذه الحملة ستنطلق تحت شعار "عشر مباركات" ونسعى من خلالها إلى توفير فرص العيش الكريم للأرامل والأيتام والمساكين وإغنائهم عن ذل السؤال والحاجة، بالإضافة إلى تسيير القوافل الطبية لإجراء عمليات العيون وتحسين مستوى الخدمات الصحية في الدول الأكثر احتياجاً كالصومال وتشاد وغيرهما، بالإضافة إلى مشاريع الكفالات والرعاية الاجتماعية داخل الكويت وخارجها.



وختم الشايع حديثه بشكر المتبرعين والمتبرعات على مساندتهم للجمعية في مسيرتها الخيرية، مبينا أنها ماضية وفقا لرؤيتها الاستراتيجية في تحقيق الاستدامة للعمل الخيري والديمومة للنتائج، والانتقال به من نظرة ضيقة تقتصر على الإحسان إلى المحتاجين إلى التنمية الشاملة للمجتمعات.