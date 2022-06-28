يحرص بنك الكويت الوطني على مكافأة عملائه بما يناسب أنماط حياتهم المتنوعة، وفي ذلك الإطار، يوفر الوطني الفرصة لنحو 70 رابحا بمليون ميل هذا الصيف عند استخدام بطاقات الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع المؤهلة.



وسيكون بمقدور عملاء البنك دخول السحب الشهري وربح مليون ميل من اختيارهم وذلك من بين 6 شركات طيران هي: الخطوط الجوية الكويتية، طيران الإمارات، الخطوط الجوية التركية، الخطوط الجوية البريطانية، الخطوط الجوية القطرية، طيران الاتحاد.



ويمكن لعملاء البنك من حاملي بطاقات الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع في حال إنفاق 200 دينار باستخدام البطاقات المؤهلة لدخول السحب، حيث يضيف كل 1 دينار يتم إنفاقه محليا فرصة واحدة تزداد إلى فرصتين في حالة الإنفاق خارج الكويت.

كما يحصل العملاء عند التسجيل على 10 أضعاف فرص السحب، حيث يمكن للعملاء التسجيل عبر موقع بنك الكويت الوطني nbk.com.



كما يتيح الوطني الفرصة لعملاء باقة الشباب لدخول السحب عند تحويل الإعانة والتقدم بطلب للحصول على بطاقة الشباب Visa الوطني مسبقة الدفع بالإضافة إلى منح الفرصة لعملاء تحويل الراتب الجدد عند استخدام إحدى بطاقات Visa الوطني الائتمانية.



يذكر أن الوطني أطلق مؤخرا حملة مميزة لعملائه من محبي كرة القدم تمنحهم فرصة الدخول في سحب وأن يكونوا ضمن 70 فائزا بباقات حصرية لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 بالتعاون مع فيزا، حيث تشمل الجوائز تذاكر الطيران، والإقامة الفندقية، وتذاكر المباراة لشخصين



لـ 35 رابحا، فيما يحصل 35 رابحا على إمكانية حضور المباريات ومشاهدتها من جناح Skybox الخاص بفيزا. وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان: تعكس العروض الحصرية والمميزة التي نقدمها لعملائنا طوال العام سعينا لحصولهم على تجربة مصرفية متكاملة يدعمها ما نقدمه لهم من خدمات ومنتجات مصرفية وحلول دفع أكثر تطورا وابتكارا.



وأضاف العثمان أن الوطني يحرص على تقديم مكافآت استثنائية يتم تصميمها وبما يتناسب مع متطلبات عملائه وأنماط حياتهم المتنوعة، من خلال توفير أفضل المزايا والعروض الحصرية على مدار العام، بما في ذلك الخصومات والحملات المميزة والفريدة من نوعها.



وأضاف العثمان أن بطاقات الوطني الائتمانية توفر فرصة للمشاركة في الحملات التي يطلقها البنك على مدار العام، إضافة إلى ما توفره للعملاء من أسلوب حياة فريد بما تقدمه من مزايا متعددة لحامليها.



ويقدم بنك الكويت الوطني تجربة مصرفية مميزة حول العالم لخدمة عملائه في 14 دولة يتواجد فيها العديد من الخدمات المتعلقة ببطاقات Visa الوطني الائتمانية والسحب الآلي.