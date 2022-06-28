أعلنت شركة أجيليتي أن مجموعة لولو هايبر ماركت، قد افتتحت مركزها الجديد لتلبية الطلبات في مجمع أجيليتي اللوجستي في منطقة الدوحة.



وسيعــمـــل الـمــركـــز اللوجستي الجديد الذي تبلغ مساحته 7400 متر مربع كمركز حصري لتلبية الطلبات الإلكترونية المتنامية للشركة في الكويت، ويتضمن المرفق أحدث تقنيات إدارة التخزين مثل الفرز والتخزين الآلي، والذي ينظم جميع المنتجات على أساس فئاتها، بدءا من الأطعمة الطازجة والمجمدة إلى المنتجات الأخرى غير الغذائية.



بهذه المناسبة، قال نادر سكين، الرئيس التنفيذي لأجيليـتـــي للمجمعـــات اللوجستية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي: يسعدنا أن نرحب بلولو هايبر ماركت في منشأتهم الجديدة والمتطورة في مجمعنا اللوجستي بمنطقة الدوحة والتي تم بناؤها خصيصا لتلائم معايير ومتطلبات لولو، حيث يمنحها التصميم المتقدم الفرصة لتخزين المزيد من البضائع في مساحة أقل.

في الكويت، تعمل أجيليتي للمجمعات اللوجستية مع الشركات بمختلف أحجامها، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات متعددة الجنسيات، فنحن نعرف كيفية توفير المستودعات التي تتناسب مع احتياجات الجميع.



وسوف يعزز المركز الجديد في مجمع أجيليتي اللوجستي بمنطقة الدوحة عمليات لولو هايبر ماركت من خلال خدمة آمنة ومريحة وأكثر سرعة. سيسمح مركز اللوجستيات لبائع التجزئة الكبير بتنظيم الطلبات وتسليمها إلى العملاء بشكل أسرع.

كما سيستخدم لولو هايبر ماركت أسطوله المخصص والمجهز بثلاث حجيرات منفصلة تتمتع بدرجات حرارة مختلفة لتناسب السلع المجمدة أو المبردة أو تلك التي تتطلب أجواء مكيفة، للحفاظ على نضارة الأطعمة وضمان معايير سلامة الأغذية خلال نقلها.



جدير بالذكر أن مجمع أجيليتي اللوجستي بمنطقة الدوحة يتميز بمرافق تخزينية ولوجستية تم بناؤها وفقا للمعايير الدولية بغرض توفير أفضل الخدمات للجهات الحكومية وللشركـــات مـتـعـــددة الجنـسـيــات والشـركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الكويت على حد سواء.



وتــوفـــر أجيـلـيـتي للمجمعات اللوجستية لعملائها مستودعات جاهزة أو مبنية حسب الطلب، ومرافق تخزين مشتركة، وساحات تخزين خارجية، وساحات لتنظيم وانتظار الشاحنات ومركبات النقل.

كما تضم مجمعات أجيليتي اللوجستية مستودعات ذات تحكم حراري، مكيفة ومبردة ومجمدة، ومساحات تخزين مفتوحة مرصوفة بالخرسـانـــة لتـخـــزين الحاويات، فضلا عن مستودعات مجهزة بأرفف التخزين.