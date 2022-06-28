أعلنت نيسان عن مواصلة تطوير مجموعة طرازاتها في المنطقة خاصة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث طرحت الشركة ناقل حركة أوتوماتيكيا جديدا من 9 سرعات والذي يضع بمتناول العملاء مزايا متعددة ويرتقي بمستويات تجربة القيادة.

وتم طرح ناقل الحركة الجديد عالي الكفاءة وسريع الاستجابة للمرة الأولى في الشرق الأوسط عبر طراز باثفايندر 2022 الجديد كليا، وهو يلبي احتياجات العملاء في المنطقة ويسهم في زيادة كفاءة استهلاك الوقود من دون التأثير سلبا على مستويات الطاقة.



ويعزز ناقل الحركة الأوتوماتيكي الجديد تسارع الباثفايندر بنسبة 30% مقارنة بالطراز السابق مرتكزا على المزايا التي يقدمها ناقل الحركة بتقنية التغيير المستمر الذي زودت به الطرازات السابقة.

وبالإضافة إلى كونه أخف وزنا من سابقه، يوفر ناقل الحركة الأوتوماتيكي من 9 سرعات كفاءة أعلى بفضل الترقيات التي طرأت على التصميم والمشغل عالي الاستجابة، وذلك بهدف تقديم تجربة قيادة أكثر جاذبية للعملاء.

ويعتبر ناقل الحركة الجديد في طراز باثفايندر 2022 الأكثر تطورا في هذه الفئة من السيارات، ويتيح إجراء تغييرات فورية في مستويات السرعة وتعديل الطاقة والكفاءة عند الحاجة، كما يولد مستوى السرعة المنخفضة الأول طاقة فورية لتعزيز ثقة السائق على الطرق المعبدة والوعرة، فيما يحافظ مستوى السرعة المرتفعة التاسع على دوران المحرك عند أدنى مستوى ممكن لتحسين كفاءة الوقود.



ويتميز ناقل الحركة الجديد بترقيات تصميمية وميكانيكية تسهم في تعزيز المتانة وتوفير أقصى مستويات الاستجابة، مما يتيح للسائق تحكما أفضل بالسيارة وقيادة أكثر سلاسة. كما يعزز هيكلها النموذجي الراحة ومتعة القيادة التي تعرف بهما باثفايندر.

وتظهر قوة باثفايندر الجديدة كليا واضحة في شوارع المدن المعبدة كما على الطرق الوعرة بفضل مفاتيح نقل الحركة ونظام المساعدة على صعود التلال المتوفرين كميزة قياسية في كافة الفئات، ونظام التحكم بنزول المنحدرات المتاح في بعض فئات الدفع الرباعي في المنطقة.

ويتم التحكم بناقل الحركة الأوتوماتيكي الجديد كليا من 9 سرعات بواسطة مقبض ناقل الحركة الإلكتروني، وهو مرفق بنظام الدفع الرباعي الذكي الجديد كليا الذي يضع بمتناول السائق سبعة أوضاع قيادة مختلفة لخوض كل أنواع التضاريس.

وتعتبر باثفايندر الجديدة كليا سيارة مغامرات عائلية مثالية فريدة بتصميمها وقدراتها العصرية، وقد زودت كل فئات باثفايندر 2022 بمحرك من 6 اسطوانات سعة 3.5 ليترات يولد 284 حصانا وعزم دوران بمقدار 340 نيوتن/ متر.