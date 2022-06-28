أطلق بنك برقان مؤخرا «مختبر برقان للابتكار»، في مبادرة جديدة تركز على رعاية الكفاءات وتعزيز الابتكار وسط تسارع التحول الرقمي للبنك، ويهدف مختبر الابتكار إلى تحفيز موظفي البنك على التفكير في حلول إبداعية للتحديات التي يواجهونها، وتعزيز خدمات البنك ومنتجاته وأطره التشغيلية.



مختبر برقان للابتكار هو مشروع تطوير يتماشى مع برامج البنك لتدريب موظفيه وتطوير مهاراتهم. ويؤكد المختبر التزام برقان بالاستراتيجية البيئية والاجتماعية والحوكمة وخطط التحول الرقمي الخاصة به. كما يعكس المشروع القيم الأساسية للثقافة المؤسسية للبنك المتمثلة في الابتكار والتميز والتقدم المستمر وتمكين الكفاءات، والتي تعتبر من الركائز الأساسية للاستدامة والريادة.



تم إطلاق المختبر على مرحلتين، تمثلت الأولى في تدشين المساحة الخاصة بالمختبر المتميزة بتصميم حديث والمجهزة بكل ما يلزم لتعزيز إبداع الموظفين وقدراتهم على الابتكار. وتضمنت المرحلة الثانية إطلاق المنصة الرقمية للمختبر على بوابة التعلم وتنمية الكفاءات التابعة للبنك. وتتيح هذه المنصة لجميع الموظفين تقديم أفكارهم وحلولهم المبتكرة بسهولة وبشكل مباشر ومناقشة أحدث التوجهات في القطاع المصرفي.



وشهدت فعالية الافتتاح مشاركة الإدارة العليا للبنك، مع كلمة افتتاحية ألقتها غادة القاضي، رئيس قسم التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان، والتي تناولت أهداف المشروع ورؤيته الاستراتيجية. كما تمت استضافة علي الزنكوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق «يهال»، الذي شارك قصة نجاحه وتجربته الخاصة في ريادة الأعمال والابتكار من خلال مناقشة التحديات التي واجهها هو وفريقه والحلول المبتكرة التي توصلوا إليها.



وعلقت هالة الشربيني، رئيس مدراء الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان، قائلة: هذا المختبر أحد أكثر مشاريع البنك تأثيرا لأنه يدعم قدرات موظفينا ومواهبهم ويشجعهم على مشاركة أفكارهم الإبداعية استجابة لتطلعات وأهداف برقان الاستراتيجية. يستثمر برقان بشكل استراتيجي في تطوير رأسماله البشري من خلال توفير البنية التحتية والبيئة التشغيلية اللازمة التي تساعد في تحويل الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق.



وأضافت: يبنى هذا المشروع على المعرفة الواسعة والإلمام الكبير الذي يتمتع به موظفو برقان بالمجال المصرفي. وباعتبارهم أحد أهم ركائز البنك والمحرك الرئيسي لنجاحه، فهم الأكثر قدرة على تعزيز الابتكار والتطوير من الداخل. ويدعم المختبر أيضا أحد أهم مكونات ثقافتنا المؤسسية المتمثل في تعزيز علاقة الموظفين مع البنك وولائهم له وتحسين العمل الجماعي والتعاون. كما تحرص إدارة الموارد البشرية على دعم احتياجات البنية التحتية للمنصة الرقمية للمختبر لضمان تجربة سلسة للمستخدمين تشجع على الابتكار. ونحن نتطلع إلى مشاركة كثيفة من موظفينا ودفع مسار التطور في برقان من خلال مبادراتهم.



من جانبه، قال الزنكوي خلال الافتتاح: أشكر بنك برقان على دعم المواهب والتأكيد على أهمية الابتكار في عالم يتسارع فيه التطور الرقمي. وأود أن أثني على مساهمة البنك في تعزيز المبادرة والابتكار من خلال هذا المشروع المميز.



وأضاف: تكمن أهمية المختبر في الدور الذي يلعبه في صقل المهارات وتوفير بيئة جذابة تشجع على الابتكار من خلال ورش العمل والمحاضرات التي تركز على التفكير الإبداعي وتوليد الحلول المبتكرة بناء على الدراسات العملية والتحليل العميق للتحديات.



يؤكد بنك برقان من خلال هذا المشروع التزامه بتمكين موظفيه ودفع عجلة الابتكار لدعم رؤيته للنمو المستدام والتطوير الهادف. ويجدر بالذكر أنه سوف تتم دراسة الأفكار المبتكرة التي سيتم تقديمها على المنصة الرقمية من قبل لجنة متخصصة وتقديم الدعم اللازم لتنفيذها.