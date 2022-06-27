قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان اسبوعا كاملا مر على ظهور نوء أو نجم التويبع أو نجم الدبران، وهو نجم يتبع أو يلاحق نجم الثريا، ونجم التويبع الذي يقول عنه عرب شبه الجزيرة العربية في سجعهم «ما ذكر وادي في التويبع سال»، أي ان هذه الفترة من السنة في شمال شرق شبه الجزيرة العربية هي فترة انتهاء سقوط الأمطار في هذه المنطقة. وأضاف: دخول نوء التويبع أو ظهور نجم الدبران في يوم 22 يونيو يكون متزامنا مع تعامد الشمس على مدار السرطان في شمال خط الاستواء، والذي يعطي مؤشرا على بداية دخول فصل الصيف، حيث فيه النهار بهذا اليوم يكون في غاية الطول فتبلغ مدة طول النهار 14:01 ساعة ومدة طول الليل 9:59 ساعات.

وتابع: في هذا اليوم يكون مر على دخول فترة البارح العود 21 يوما، وكما يعرف الجميع أن طقس فترة البوارح يمتاز بأنه الطقس الذي تهب فيه الرياح الشمالية الغربية التي تنشط وتزداد سرعتها في فترة الظهيرة ثم تهدأ هذه الرياح وتخف سرعتها في فترة الليل، حيث يترسب الغبار ثم تعاود الرياح نشاطها في اليوم التالي، وهكذا يستمر هذا الطقس المغبر حتى منتصف شهر يوليو تقريبا.

وتابع الخبير الفلكي عادل المرزوق: وتهب على منطقة شمال الخليج العربي في فترة البوارح رياح السموم الشديدة الحرارة والتي ترفع من درجات حرارة الجو في المنطقة والتي يعتقد كثير من الناس خطأ أنها من رياح فترة البوارح، فرياح السموم هي رياح موسمية شديدة الحرارة تهب في الصيف، وهي رياح تكون بين شمالية وشمالية غربية تهب عادة في هذه الفترة مثيرة للأتربة والغبار المتطاير ورياح السموم تستمر في هبوبها إلى ما بعد فترة البوارح التي تكون نهايتها مع نهاية فترة حر الجوزاء الأولى أو «نوء الهقعة»، ولكن رياح السموم تستمر في هبوبها حتى نهاية الباحورة التي تنتهي في آخر شهر يوليو.

وأوضح المرزوق: وبناء على هذا الجو الشديد في حرارته، فإننا نتوقع أن يكون الطقس عندنا في الكويت خلال الأيام السبعة القادمة حتى يوم الأحد 3 يوليو المقبل مغبرا في النهار ثم يترسب فيه الغبار ليلا بسبب هبوب الرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية نشطة السرعة خلال فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة حيث من المتوقع أن تكون سرعة الرياح بين 35 و40 كم/س ويمكن أن تزداد قليلا على ذلك وتخف سرعة هذه الرياح في الليل وتكون سرعتها بين 22 و27 كم/س فتؤدي إلى ترسب الغبار في الليل.

وأضاف: كما تشير خرائط الطقس الى زيادة سرعة الرياح الشمالية الغربية ويزيد نشاطها الخميس 30 الجاري بحيث تتجاوز سرعتها 44 كم/س خصوصا في وقت الظهيرة وسيؤدي ذلك إلى ازدياد كمية الغبار العالق في الجو نتيجة وجود منخفض جوي عميق تكون قوته بين 993 و1003 مليبار نتيجة وجود درجات حرارة عالية تزيد على 48 درجة مئوية في النهار والحرارة الدنيا 30 درجة مئوية في الليل ولذلك فإن المدى الحراري كبير جدا بين درجات حرارة النهار ودرجات حرارة الليل.

وتابع: هذا المنخفض الجوي العميق متمركز حاليا وسيستمر تمركزه خلال الأيام القادمة على السواحل الشرقية لشبه الجزيرة العربية والتي تطل على سواحل الخليج العربي وهو نتيجة تمدد منخفض الهند الموسمي حاليا فوق المحيط الهندي بحيث يغطي هذا الامتداد أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة العربية.

وعن حالة البحر، قال الخبير الفلكي: ان التيارات البحرية أصبحت منذ الأحد 26 الجاري تيارات حمل شديدة الاندفاع وغير صالحة للصيد وتستمر حتى يوم الأحد 3 يوليو المقبل ثم تتحول التيارات البحرية إلى تيارات فساد يوم الاثنين 4 يوليو المقبل، وخلال هذه الفترة فإن البحر سيكون عالي الموج وارتفاع الموج سيكون بين 1 و2.5 متر، وننصح بعدم دخول البحر لسببين، الأول الموج العالي، والسبب الثاني الغبار الذي سيغطي سماء المنطقة في هذه الفترة مما يقلل من مدى الرؤية فيه.

وختم بقوله: فلكيا، يولد هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء 29 الجاري الساعة 5:52:56 صباحا وتكون بداية شهر ذي الحجة يوم الخميس 30 الجاري.