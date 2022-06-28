الوقوف على رجل واحدة.. علامة «خطيرة جداً»



خلصت دراسة جديدة الى أن انعدام القدرة على الوقوف على قدم واحدة لمدة 10 ثوان، لمن هم في منتصف العمر أو أكثر إشارة تظهر زيادة خطر الموت من أي سبب كان خلال عقد بمقدار الضعفين.

وذكرت الدراسة أنه من الجيد إضافة الاختبار البسيط للمحافظة على التوازن إلى قائمة التمارين الجسدية للذين يعيشون في منتصف العمر أو أكبر. ونشرت الدراسة في دورية «المجلة البريطانية للطب الرياضي».



ويقود التقدم في العمر إلى انخفاض في اللياقة الجسدية وقوة العضلات والمرونة، ويظل الإنسان قادرا نسبيا على ممارسة تمرين التوازن حتى الخمسينيات من عمره، عندما تبدأ في التراجع السريع.

وكانت الدراسات السابقة ربطت بين عدم القدرة على الوقوف على قدم واحدة، وتزايد خطر السقوط وتراجع التدهور المعرفي، لكن هذه الدراسة ذهبت إلى حد الربط مع زيادة خطر الموت.



وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، كلاوديو جيل أراوجو، إن القدرة على التوازن على ساق واحدة مهمة لكبار السن لعدد من الأسباب، فهي تعكس مستويات اللياقة والصحة الأوسع.

وأضاف: «نحتاج بانتظام إلى الوقوف على ساق واحدة، للخروج من السيارة أو الصعود أو النزول على درج أو درج وما إلى ذلك».

عن «سكاي نيوز»

