مفرح الشمري



تحرص إذاعة الكويت دائما على أن تجذب المستمعين في الداخل والخارج من خلال ما تقدمه لهم، خصوصا الدراما الاذاعية التي تحمل في حلقاتها رسائل تربوية وتثقيفية تطرح بأسلوب مهذب وخفيف، وتحمل ايضا بين طياتها العديد من القضايا الاجتماعية، وذلك بجهود واضحة من قبل الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة بالتكليف د.يوسف السريع وجهود العاملين في إدارات تلك المحطات، ومسؤولي مراقبة التمثيليات في الإذاعة ومن بينهم أسامة المزيعل وعبدالكريم خليل إسماعيل.



وفي هذا الصدد، انتهت اذاعة الكويت من تسجيل العمل الدرامي «حكايات يومية» باللغة العربية الفصحى، والذي يسلط الضوء على العديد من الاحداث اليومية المختلفة في مجتمعنا بإطار مشوق، فيه روح الكوميديا الخفيفة. احداث المسلسل تدور حول عائلة ابوسعد السعيدة والتي تظهر كل يوم بحكاية تحمل بين طياتها قضية معينة.



المسلسل من تأليف عبدالعزيز الحجي واخراج غادة السني، وبطولة عبير الجندي وعبدالناصر الزاير وفهد العبدالمحسن واسامة المزيعل ويوسف الحشاش ومجموعة من الفنانين الشباب، والمسلسل سيبث عبر أثير إذاعة البرنامج العام في الساعة 3 عصرا مطلع دورة يوليو المقبل.



كما انطلق ظهر امس في اذاعة الكويت تسجيل حلقات المسلسل الكوميدي «على وين» من تأليف محمد عبدالعزيز الكندري، ومن اخراج وضحة السني، وبطولة سمير القلاف وملاك وابرار المفيدي وعبدالمحسن العمر وعلى الحسيني وحسين الرفاعي ونسرين أحمد وآخرين.



المسلسل سيبث عبر اثير اذاعة البرنامج العام من الاحد حتى الخميس وتحديدا في السادسة مساء في يوليو المقبل، ويسلط الضوء على مجموعة مواضيع تطرح بشكل يومي، تترجم تلك المواضيع على مجموعة من المواقف الكوميدية الاجتماعية المبنية على الموقف التي تعيشه شخصيات العمل من خلال شخصية نادر أبو براك (سمير القلاف)، وهو رجل متقاعد يقرر العمل كسائق تاكسي بعد ما شعر بالملل من الفراغ الذي عاشه بعد التقاعد، وأيضا لتحسين وضعه المعيشي ليقع في الكثير من المواقف الكوميدية منذ بداية يومه الأول كسائق تاكسي سواء مع اشخاص من خارج اسرته او مع المقربين منه، بالاضافة الى اسرته وذلك بعد عمله كسائق تاكسي.