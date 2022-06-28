المسرحيات التي نقدمها لا يوجد فيها خروج عن النص.. ومسرحية «موعد مع معاليه» تجربة صعبة واستثنائية

خالد المظفر لو لاحظ عدم تفاعل الجمهور معي «لكان طردني أنا والبشت اللي لابسه بالمشهد»



سماح جمال



أكد الفنان أحمد المظفر في حواره مع «الأنباء» أن مسرحية «موعد مع معاليه» تجربة صعبة واستثنائية، وصرح بأنه يرفض أن يكون نسخة من شقيقه خالد المظفر، ولفت إلى أن الأعمال المسرحية التي يقدمونها لا يوجد فيها خروج عن النص، وكشف عن أن مشاركته في مسرحية «مطلوب» كانت إنقاذ موقف، وتطرق المظفر للعديد من المحاور خلال لقائه مع «الأنباء»، وفيما يلي التفاصيل:



توقعتم هذا النجاح لمسرحية «موعد مع معاليه»؟



٭ كانت ثقتنا بالله كبيرة وبالمجهود الذي قمنا به في هذا العمل، ونعلم أن الجمهور منتظر منا الأفضل لأننا عودناه على تقديم العروض المسرحية المختلفة والراقية، ومسرحية «موعد مع معاليه» تجربة صعبة واستثنائية، وواجهنا عدة ظروف وصعوبات في بدايتها، لكننا أصررنا على ان نكمل التجربة وأن يظهر العمل للنور ونعرضه للجمهور، خصوصا أنها المسرحية الرابعة التي نقدمها للجمهور بعد مسرحية «مطلوب» و«كومبارس» و«عزوبي السالمية» فكانت الثقة متبادلة بيننا وبين الجمهور الكريم، وكانت زيارة وزير الإعلام د.حمد روح الدين ودعمه للمسرحية بمنزلة التشجيع لنا كفنانين شباب كويتيين نتلقى هذه الدفعة المعنوية، كما سعدنا أيضا بحضور النواب د.عبدالكريم الكندري والأخ النائب عبدالله المضف وشكل حضورهما تشجيعا كبيرا لنا.



المنافسة في العروض المسرحية في الكويت لا تعتبر أمرا سهلا أو بسيطا، فكيف تعاملتم مع هذا التحدي؟



٭ القرار كان جماعيا من شقيقي خالد المظفر والأستاذ عبدالعزيز صفر، ووجدنا أن هذا هو الوقت المناسب حتى نقدم المسرحية في موسم عيد الفطر، والنص شجعنا أكثر على ذلك، والحمد لله أن العرض وجد قبولا وأصداء إيجابية من الجمهور من خلال التفاعل والحضور الكبير من مختلف الأعمار، والذي جعل عروضنا تتجاوز 66 عرضا، ويجب أن أذكر هنا صاحب الفضل والداعم الأساسي لنا والذي لولا وجوده ودعمه وتواجده بنفسه في العروض معنا لما كنا حققنا ما وصلنا إليه اليوم من نجاح وهو الوالد الله يحفظه.



الدور الذي تقدمه اليوم في المسرحية كان دورك من البداية أم كان دورا آخر؟



٭ الدور كتبه لي مخرج وكاتب المسرحية الأستاذ عبدالعزيز صفر الذي أدين له بالكثير من الشكر على كل النصح والمجهود الذي بذله معي، وعندما عرض الدور علي للمرة الأولى تخوفت قليلا كون ظهوري في «موعد مع معاليه» بثلاث شخصيات وليس شخصية واحدة كوميدية كما اعتاد الجمهور في الأعمال السابقة التي قدمتها، وبقدر ما كنت متخوفا من هذه المسؤولية، إلا أنني في الوقت نفسه وجدتها فرصة حتى أقدم ما لدي من إمكانيات كممثل وأن أنوع في استخدام أدواتي.



الخروج على النص يعتبر واحدا من أشهر الاتهامات التي توجه الى الفنانين الكوميديين، فهل ترى ان الخروج على نص اتهام كما يراه البعض أو أنه ضرورة في بعض المشاهد؟



٭ المسرحيات التي نقدمها لا يوجد فيها خروج عن النص لأن النص مكتوب بطريقة جميلة وفيه قصة، وحوارات مهمة بالقصة على كل ممثل ان يلتزم بها ويؤديها بالطريقة المكتوبة، والشخصيات العديدة في العمل لها أبعادها وتفاصيل وأحداث وتصاعد درامي بالقصة وكل هذا بإيقاع سريع بالعرض، وقد تكون هناك مساحة من الارتجال على خشبة المسرح من خلال إطار الشخصيات والأدوار التي تقدمها في العمل، ولكن هذه الإضافات تعتبر من داخل النص وليست خروجا عنه.



هل مسرحية «موعد مع معاليه» مستمرة لما بعد موسم عيد الأضحى أم ستكون هناك تحضيرات لعمل ثاني؟



٭ المسرحية مستمرة في عيد الأضحى وما بعد العيد طالما هناك حضور كبير وإقبال وطلب من الجمهور لتمديد العروض، وبإذن الله هناك جولة خليجية للمسرحية لتتسنى الفرصة لكل الجمهور في دول الخليج ليحضر «موعد مع معاليه» ويستمتع معنا.



ارتباطك بشقيقك الفنان خالد المظفر قرار لتكوين ثنائية فنية؟



٭ كانت مصادفة وليست قرارا، والحقيقة أن مشاركتي في مسرحية «مطلوب» كانت إنقاذ موقف، فكنت مساعد مخرج خلال فترة البروفات التي استمرت على مدى شهرين، وكانت هناك حاجه لمرور ممثل من خلف الطابور بشخصية الـ VIP وكنت رافض للفكرة في البداية، ولكن المشهد الذي قدمته في العرض الأول كان نجاحه أقل بكثير من العرض التالي، وطلبت من شقيقي خالد والمخرج عبدالعزيز صفر أن أقدم مشهدا في العرض، وبعد تدريب متواصل ومكثف قدمنا المشهد الذي حاز تجاوبا كبيرا من الجمهور، وهذا التجاوب هو ما جعل فريق العمل يقرر تثبيت المشهد في المسرحية، وبعدها جاء دوري في مسرحية «كومبارس»، ثم «عزوبي السالمية»، ومؤخرا دوري في «موعد مع معاليه».



يزعجك اتهام البعض لك بأنك تعتمد على نجومية شقيقك الفنان خالد المظفر؟



٭ لا أنزعج من هذا الكلام، بل بالعكس، فظهوري كان في مشهد بمسرحية «مطلوب» والمشهد الذي جمعنا حقق تفاعلا مع الجمهور وظهر ذلك من التصفيق الكبير، على الرغم من انني لم يكن اسمي معروفا وقتها، وهذا يؤكد أن القبول من الله سبحانه وتعالى وأن الكوميديا موهبة بالفطرة لا يمكن اصطناعها، والكيمياء التي كانت بيننا هي التي جعلت المشهد يصل الى الجمهور، وهذا لم يأت من فراغ فهذا المشهد حرصت يوميا علي التدريب عليه برغم بساطته حتى وصلت للمرحلة التي بات الجمهور متفاعلا مع الحدث، وحتي شقيقي خالد لم يكن ليرضى بأن يبقى المشهد في المسرحية لو أنه لاحظ عدم تفاعل الجمهور معي «لا وكان طردني أنا والبشت اللي لابسه بالمشهد».



هذا الارتباط مع شقيقك ترى أنه اضاف لك ام كان له جانب سلبي بعض الشيء؟



٭ أضاف لي الكثير ولا أجد جوانب سلبية نهائيا، وعندما ظهرت كان خالد متواجدا بالساحة واستطاع أن يثبت نفسه كفنان ويكون جماهيرية، وهذا وضع مسؤولية كبيرة وجعلني حريصا على ترك بصمة، وفي ذات الوقت ألا أكون نسخة من شقيقي فالجمهور لن يتقبل أن يرى نسخ منه، وشخصيا أريد أن أكون صاحب شخصية فنية وكوميدية مختلفة.



أغلب الأعمال التي قدمتها حتى الآن انحصرت في الأعمال المسرحية الكوميدية فهل سنراك في أعمال أخرى بعيدا عن المسرح أو الكوميديا؟



٭ المسرح الذي أقدمه لا يعتبر كوميديا فقط، فهو مسرح راق، إنساني، اجتماعي، سياسي، كوميدي، من حيث القصة والمضمون والرسالة والهدف الذي نسعى الى تحقيقه، فيناقش قضايا الإنسان ويطرح مشاكله وهمومه في إطار ومواقف كوميدية من خلال القصة والموضوع وهذا النهج الذي نتبعه على خشبة المسرح، اما في المسلسلات فيكون بحسب النص المطروح وإذا كان سيجعلني أظهر بشكل مختلف.



أعمالك أغلبها قدمت عبر المنصات الالكترونية وكانت لك تجربة «سيت كوم» فهل أعمالك القادمة ستأخذ نفس النهج؟



٭ قدمت مسلسل «حب في الراديو» على منصة «شاهد»، ومسلسل «زواج إلا ربع» عرض على عدد من المحطات التلفزيونية كما ستعرضه «شاهد» بعد عيد الأضحى، وأينما كانت منصة العرض للعمل سواء كانت تقليدية أو إلكترونية تبقى الأولوية لدينا لمستوى العمل المقدم من حيث الفكرة والتنفيذ في مستوى طرح القضايا والأفكار التي نتناولها.



هل بدأت التحضيرات الفنية الجديدة للموسم المقبل؟



٭ حاليا نستعد للعودة لعروض مسرحية «موعد مع معاليه» في عيد الأضحى، وبعدها ستكون هناك جولة خليجية، وانا انتهيت منذ فترة من تصوير مسلسل «فركش» مع الفنانة فوز الشطي، وبصدد تصوير الجزء الثاني من مسلسل «حب في الراديو».