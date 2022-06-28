بشار جاسم



بعد ظهورها مؤخرا مع المذيعة شافكي المنيري نشرت الفنانة وفاء عامر بوست على صفحتها بالانستغرام حيث اتهمت بعض المواقع في السوشال ميديا على تحريف كلامها بموضوع الحجاب.



«الأنباء» هاتفت الفنانة وفاء عامر وسألتها عن الموضوع وحقيقة حديثها عن الحجاب حيث قالت: الحكاية هي ان الحرب الالكترونية وحرب السوشيال ميديا يجب ان نرد عليها خصوصا انني فنانة وشخصية عامة ولا أحب تحريف كلامي وأخذه لجانب آخر لا يمثل صاحب الأكاونت او ضده.



وأضافت: أنا ظهرت قبل أيام مع الإعلامية شافكي المنيري ولم أتحدث عن الحجاب لا من قريب ولا من بعيد انما تكلمنا عنه بشكل عام وقلت اني اتعلم من المعتزلات او المحجبات أشياء كويسة وأحب أقول لبعض المواقع ياريت اننا نحجب لساننا وقلوبنا وعنينا ولا نؤذي بعض، وبعض الحسابات قولوني كلام ماقلتوش عن اني ضد ارتداء الحجاب وقررت اني انزل بوست وأوضح فيه، ولكن اتصال «الأنباء» اللي اعتبرهم زي اخواتي وارتاح لما اتكلم معاهم خلاني منزلش البوست ولهالشي اكتفيت بالتصريح لهم.



وتختتم حديثها لـ«الأنباء» قائلة: انا مع شافكي طلعنا بالقناة الاولى وتكلمنا بشكل عام وأنا كوفاء لست ولم اكن في يوم من الايام ضد الحجاب وعندي كثير من الصديقات محجبات بالعديد من الدول لكن عيب يتحرف كلامي وأنا زوجة وأم.