شاركت الخطوط الجوية الكويتية في معرض الفرص الوظيفية الذي نظمته كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت وبالتنسيق مع جمعية الهندسة والبترول خلال الفترة من 21 وحتى 22 يونيو 2022، حيث قامت الشركة عبر جناحها الخاص باستقبال الطلبة الراغبين في البحث عن فرص وظيفية جديدة في «الكويتية» وقدمت شرحا مفصلا عن آلية وطريقة التقديم على الوظائف لدى الشركة، كما زار عدد من الطلاب وحديثي التخرج جناح الكويتية وتم الرد على أسئلتهم واستفساراتهم بشأن التوظيف.



وقال مدير دائرة الموارد البشرية أحمد البناي: «إن الخطوط الجوية الكويتية حريصة كل الحرص على المشاركة في مثل هذا المعارض ولاسيما معرض الفرص الوظيفية الذي نظمته كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت لاستقطاب المواهب الشبابية من الخريجين الجدد لكافة التخصصات وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل بشكل عام والخطوط الجوية الكويتية بشكل خاص التي دائما ما تضع تركيزها على دعم الشباب وتأهيلهم وتدريبهم ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع، كما نبحث عن الشباب والشابات الذين يمتلكون الطموح والدافع للانضمام إلى أسرة الطائر الأزرق، واستقطاب مجموعة متميزة منهم نأمل بأن يكونوا قيمة مضافة للناقل الوطني».



وأضاف البناي: كما تأتي مشاركة الكويتية في إطار جهودها الدؤوبة لتطبيق سياساتها وبرامجها للمسؤولية الاجتماعية في دعم التعليم والشباب.