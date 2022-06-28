حنان عبدالمعبود - علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادر مطلعة أن وزارة الصحة بصدد إتمام 3 عقود بأكثر من 1.6 مليون دينار لشراء أدوية لعلاج مرض «الإيدز».



وتفصيليا، طلبت «الصحة» موافقة الجهات الرقابية على عقد شراء حبوب لعلاج مرض نقص المناعة المكتسبة (HIV) بـ 359.4 ألف دينار، يأتي ذلك إلى جانب عقد ثان لشراء أدوية (حبوب) لذات الغرض بنحو 504 آلاف دينار، فيما جاءت قيمة العقد الثالث لشراء حبوب أيضا بنحو 781.8 ألف دينار. على الصعيد نفسه، أكدت وزارة الصحة أن معدل حالات مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في الكويت ضمن المعدلات الاعتيادية والمتوقعة، والتي تعد ضمن المعدلات العالمية.



وقالت الوزارة، في بيان توضيحي لها، إن إقرار إجراء الفحص المخبري لفيروس نقص المناعة المكتسبة لجميع مرضى الدرن يأتي استكمالا للفحوصات والرعاية الصحية لهم، وكإجراء وقائي، وبما يتوافق مع أحدث البروتوكولات والتوصيات العالمية، وللحفاظ على الصحة العامة.