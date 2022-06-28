محمد راتب



اسفرت انتخابات جمعية الثروة الحيوانية عن فوز محمد صالح رجا البغيلي الرشيدي بالمركز الأول 224 صوتا، تلاه جـابـر هـنـداس ثـانـي الـسـعـيـدي 200 صوت، ثم نـاصـر حـمـدان رويـشـد الـعـازمـي ثاني مكرر 200 صوت، وجاء رابعا عـبـدالله عـوض سـحـم الـرشـيـدي 176 صوتا، وخامسا عـوض مـضـحـي فـنـيـطـل المـطـيـري 163 صوتا وجاء في المركز السادس د. رجـا مليح مهـل الـرشـيـدي 133 صوتا، وسابعا عبدالله علي صقر الخرينج الرشيدي 124 صوتا، وثامنا مـحـمـد عـلـيـان مـاطـر مـطـيـران 106 أصوات، وتاسعا ابـجـاد مـتعـب جـاعـد الرشيدي 103 أصوات.



وقد جرت الانتخابات بحضور حاشد من الناخبين، هذا ولم يحالف الحظ كلا من حـامـد مـبـارك فـلاح الـهـلـفـي 97 صوتا، ومـحـمـد جـعـيـثـن هـادي المـطـيـري 96 صوتا، وفـلاح سـعـود فـالـح الـرشـيـدي 81 صوتا.



