أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين عن تطلع بلاده لتطوير التعاون مع الكويت "بما يعزز مصالح شعبي البلدين الشقيقين".

جاء موقف الكاظمي خلال استقباله اليوم لسفير الكويت المعتمد لدى العراق سالم الزمانان بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده في بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان له ان الكاظمي اشاد خلال اللقاء "بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والتطلع الى ادامتها وتجاوز كل العقبات التي تبرز بين الحين والاخر، مبلغا نقل تحياته الى القيادة في الكويت".



من جانبه، اعرب السفير سالم الزمان وفقا للبيان عن شكره للحكومة العراقية ولرئيس الوزراء للجهود التي بذلت من اجل تعزيز العلاقات بين البلدين وبالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة.



وشهد اللقاء مناقشة الوضع في المنطقة في ضوء ما وصفه البيان بالدور العراقي المتنامي في معالجة المشكلات ونقاط التوتر اقليميا.