توج فريق الهلال بلقب بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، للمرة الثامنة عشر ة بتاريخه، وأصبح متقدماً على جاره النصر الثاني في عدد الألقاب بـ 9.



وذلك بعد أن فاز الفريق الهلال في مباراة الجولة الأخيرة على ضيفه الفيصلي "2-1" ورفع رصيده إلى 67 نقطة، في صدارة الترتيب، أمام الإتحاد الثاني، بعد منافسة شرسة.



ويدين الزعيم بالانتصار في مباراة اليوم للمهاجم النيجيري أوديون إيجالو، الذي سجل الهدفين، في الدقيقة الـ 7، والدقيقة الـ 64، وسجل كلايسون فييرا هدف الفيصلي في الدقيقة 70.



وقد اكتفى الاتحاد بالوصافة، بعد أن تعادل مع ضيفه الباطن "0-0" حيث أصبح رصيد العميد 65 نقطة، واحتل النصر المركز الثالث برصيد 61 نقطة، بعد فوزه على الفتح "2-1" والشباب المركز الرابع بـ 55 نقطة.



كما تأكد هبوط فريق أهلي جدة، لأول مرة في تاريخه، بعد أن تعادل مع الشباب "0-0" واحتل المركز الخامس عشر بـ 32 نقطة، ، وهبط معه الفيصلي ورصيده 33 نقطة، في المركز الرابع عشر، رفقة الحزم السادس عشر.



وقد أفلت الاتفاق من الهبوط، بفضل فوزه على مضيفه الفيحاء "1-0" حيث احتل المركز الثاني عشر، برصيد 34 نقطة.