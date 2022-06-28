اسامة ابو السعود

أعلن الفنان الكبير هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية في مصر ، وذلك عبر برنامج "الحكاية"، موضحا أن قراره نهائي ولا تراجع فيه.

ووفقا لصحيفة اليوم السابع المصرية جاء ذلك على خلفية ما حصل من المشادات التى دبت بين سعيد الأرتيست كبير عازفي الإيقاع و مجلس نقابة المهن الموسيقية على الهواء خلال فعاليات المؤتمر الصحافي الذى أعدته نقابة المهن الموسيقية، بسبب اعتراض الأرتيست على منح النقابة كارنيه لحسن شاكوش، حيث رد مجلس إدارة الموسيقيين على الأرتيست قائلين له: "من حقه يحصل عليه بعد الاعتذار، وقال النجم هاني شاكر: "سألوني وأنا مسافر خارج مصر، ووافقت أنا وكل أعضاء النقابة".

وكانت المطربة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، قالت إن هاني شاكر لم يكن موافقا على عودة شاكوش، ليصر الأرتيست على موقفه بالاعتراض على منح حسن شاكوش لكارنيه الموسيقيين.

وتبادلت الاتهامات بين الأرتيست ومجلس نقابة المهن الموسيقية، ما أدى إلى تصاعد الصيحات والأصوات بينهم، لينسحب الفنان الكبير هاني شاكر من المؤتمر وهو ما جعل مطرب المهرجانات ينسحب هو الآخر.

وكان من الحضور أحمد رمضان عضو مجلس إدارة النقابة، وعدد آخر من القائمين على النقابة، ومحامي حسن شاكوش الذي جاء برفقه موكله.