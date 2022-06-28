بشرى شعبان

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، عبد العزيز شعيب، عن تشكيل لجنة لتعيين المراقبين الماليين والإداريين في الجعيات التعاونية برئاسته.

وأوضح في تصريح صحافي، أن اللجنة تختص بالنظر في شغل وظائف الرقابة التعاونية التخصصية بإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني.

وحول مهام اللجنة، أشار شعيب إلى أنها تتضمن وضع آلية وشروط تعيين المراقبين الماليين والإداريين بالجمعيات التعاونية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووضع برنامج لاختيار المراقبين الماليين والإداريين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأضاف شعيب أن اللجنة أيضا ستختص بوضع برنامج الاحتياجات العلمية والعملية التي يجب أن يعمل عليها المراقبون الماليون والإداريون بالتنسيق مع الجهات المختصة إضافة إلى متابعة تقييم عملهم بالتنسيق مع إدارة الرقابة التفتيش التعاوني وذلك استكمالا لإجراءات الوزارة بالتدقيق والحرص والرقابة على العمل التعاوني من جهة وتطويره من جهة أخرى لصالح المساهمين والحفاظ على مصالحهم.