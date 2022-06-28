أعلن مركز العجيري العلمي أن أول أيام شهر ذي الحجة لهذا العام سيكون الخميس الموافق 30 يونيو الجاري، وأن يوم السبت الموافق 9 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء، إن يوم الجمعة الموافق 8 يوليو سيكون يوم الوقوف بعرفات، مضيفا أن موعد صلاة العيد في تمام الساعة 5:10 صباحا وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت.

وتقدم مركز العجيري العلمي بهذه المناسبة الكريمة بأسمى آيات التهھاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين والشعب الكويتي الكريم.