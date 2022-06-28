مع دخول موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد قامت مبرة الكنادرة الخيرية بتنفيذ مشروع "ثلاجات التبريد " وذلك بدعم كريم من الأمانة العامة للأوقاف.

وقد أشاد رئيس مجلس إدارة مبرة الكنادرة الخيرية إبراهيم محمد حسن الكندري في تصريح صحافي بالتعاون المثمر والبناء الذي تقوم به المبرة مع الأمانة العامة للأوقاف في تنفيذ عدد من المشاريع الخيرية المتنوعة داخل الكويت، ومن ذلك مشروع "ثلاجات التبريد "، حيث قامت المبرة من خلال هذا المشروع بتوزيع عدد (34) ثلاجة تبريد عادت بالنفع على (4) إدارات مختلفة و(10) مدارس حكومية، بالإضافة إلى مسجدين يتبعان وزارة الأوقاف، وكذلك نادي كاظمة الرياضي.

وأشار الكندري إلى أن المبرة نفذت هذا المشروع والذي من خلاله يتم تبريد المياه بالثلاجات، لتخفيف آثار ارتفاع درجة الحرارة، وسقاية العمال والمارة والمراجعين في هذا الحر الشديد.

وأكد الكندري أنَّ المبرة حريصة على بذل أقصى ما تستطيع من تعاون مع مؤسسات الدولة في مجالات دعم الفقراء وأصحاب الحاجات داخل الكويت، انطلاقًا من مبادئ شريعتنا الإسلامية التي تحث على إحياء روح التعاون والتكافل الاجتماعي بين المسلمين، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تماسك المجتمع وترابطه.

واختتم الكندري تصريحه بالتأكيد على أن المبرة حريصة على تحقيق الدقة والأمانة في تنفيذ هذه المشاريع من خلال لجنة الرعاية الأسرية ولجنة المشاريع بالمبرة، ابتداء من دراسة المشاريع التي تقوم بها المبرة وفرزها حسب الحاجة والأولوية في فترة وجيزة والإشراف على المشروع بجميع النواحي حتى يحقق أهدافه.

مجدداً الإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به الأمانة العامة للأوقاف في دعم المشاريع والأنشطة الخيرية والإنسانية داخل الكويت، مما يصب بشكل رئيسي في خدمة ودعم العمل الخيري واستمراريته.