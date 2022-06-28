أعلنت مديرة العمل الانساني والمشاريع الداخلية بالجمعية الكويتية للوقف الانساني والتنمية منى سلمان بن عيسى عن تقديم 226 أضحية من الجمعية بالتعاون مع شركة المواشي يستفيد منها اكثر من 432 اسرة مابين أرامل وأسر متعففة وكبار السن.

وقالت بن عيسى انه سيتم توزيع الاضاحي رابع يوم العيد على الاسر المستحقة وبزيادة عن العام الماضي بـ150 أضحية، مشيرة الى ان الاضاحي من الصدقات التي يقصد أهلها حصول الاجر بالصدقة على الفقراء وادخال الفرحة على نفوسهم يوم العيد.

لافتة إلى ان توزيع الاضاحي على المسلمين المحتاجين فيه تفريج وتأليف لهم وتوسعة عليهم.



وثمنت بن عيسى دور الامانة العامة للاوقاف لما تقدمه من مساعدات وتواصل دائم مع العمل الخيري.

ونوهت الى انه خلال العشر الاوائل من ذي الحجة ستقدم الجمعية عدة مشاريع داخلية وخارجية ومساعدات متنوعة علما بان الجمعية تقوم بمساعدة اكثر من 300اسرة.