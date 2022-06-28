قال الديوان الأميري بقطر إن مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، التقى بأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء.

وذكر بيان للديوان الأميري أن الشيخ طحنون وأمير قطر بحثا تعزيز العلاقات وعددا من التطورات الدولية والإقليمية الأخيرة ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تبدأ المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية، وسط مساع من الاتحاد الأوروبي لكسر الجمود المستمر منذ أشهر في المفاوضات من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.