ذكرت وسائل الاعلام اليونانية أن عصابة من اللصوص استهدفوا منزل رجل أعمال ثريا بمدينة ثيسالونيكي الساحلية اليونانية ، في عملية سطو تتسم بجسارة متناهية ، حيث قاموا بنقل خزنة نقود كبيرة باستخدام عتلة إلى الشرفة بالطابق السادس وألقوا بها في الشارع.

وذكرت الشرطة أن العصابة ، التي اقتحمت المبنى في الساعات الأولى من يوم الأحد عندما كان رجل الأعمال خارج البلدة ، استطاعت الإفلات بغنيمتها ، وهي كمية مجوهرات وأموال نقدية تقدر بحوالي مليون يورو (1ر1 مليون دولار) .

كانت خزنة النقود ، التي تزن نحو 400 كيلو جرام ، تحتوي على حوالي 300 ألف يورو . وتسبب سقوطها في إحداث حفرة كبيرة في سطح الأرض ، قبل أن يتم تحميلها على مركبة.

وطبقا للتقارير تشتبه الشرطة في أن العصابة ربما كان لديها معلومات من مصادر من داخل المنزل .