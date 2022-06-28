أعلنت جوجل Google أنه سيرى الأشخاص الذين لا يزالون يستخدمون منصة Hangouts على الهاتف المحمول مطالبة داخل التطبيق تطلب منهم الانتقال إلى الدردشة في Gmail أو تطبيق الدردشة.

وذكر موقع "تك كرانش" التقني أن التوجيه الجديد سيساعد المستخدمين المتبقين على الانتقال إلى الدردشة حيث تعمل Google على إغلاق Hangouts رسميًا في نوفمبر.

سيُطلب من الأشخاص الذين يستخدمون إضافة Hangouts Chrome الانتقال إلى الدردشة على الويب أو تثبيت تطبيق الدردشة على الويب ، كما تقول الشركة. في (يوليو) المقبل ستتم ترقية الأشخاص الذين يستخدمون Hangouts في Gmail على الويب إلى الدردشة في Gmail. تلاحظ Google أنه على الرغم من أنها تشجع الجميع على التبديل إلى الدردشة ، إلا أن Hangouts على الويب ستظل متاحة حتى وقت لاحق من هذا العام.