ذكرت صحيفة ليفربول المهتمة بأخبار النادي الإنجليزي أن مفاوضات التجديد مع الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم، تثير القلق لإي شخص مرتبط بالنادي، خاصة أنه عقده ينتهي يونيو 2023 وإذا لم يتم التجديد، فسيرحل الفرعون كوكيل حر العام المقبل.

وأوضحت الصحيفة إنه مع مرور الوقت، يتأرجح ليفربول نحو الهاوية الخطيرة - حيث لن يتمكنوا عاجلاً أم آجلاً من منع أنفسهم من الانزلاق، خاصة بعدما وافق الريدز على رحيل نظير صلاح في الجناح الأيسر وهو السنغالي ساديو ماني، وإذا لم تتغير الأمور، فهناك مخاوف حقيقية من أن صلاح قد يحذو حذوه الصيف المقبل عند انتهاء عقده.

وأشارت إلى أن هذا سيناريو لا يريد أحد رؤيته يحدث في آنفيلد، لا سيما بالنظر إلى أن صلاح سيكون قادرًا على اختيار وجهته التالية بشكل حر- وقد يؤدي ذلك إلى انضمامه إلى منافس مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن في نهاية المطاف، لن يكون كل شيء كئيبا وقاتما لليفربول، سيسجل صلاح في التاريخ كأحد أفضل اللاعبين الذين ارتدوا القميص الأحمر، لكن تاريخ النادي أثبت مرارًا وتكرارًا أنه يمكن استبدال الأبطال.

وأضافت الصحيفة أن مدرب الفريق يورجن كلوب سيكون مستعد لكل الاحتمالات عندما يتعلق الأمر بقرار انتقال محمد صلاح الصيف المقبل، فعندما غادر فرناندو توريس إلى تشيلسي، ملأ لويس سواريز الفراغ، وعندما غادر كيفن كيجان، جاء كيني دالجليش وتولى عرشه، متابعة أن استبدال صلاح سيكون صعبًا لكن بإمكان قيادة ليفربول الحالية القيام بذلك، مع وجود جوليان وارد على رأس الفريق، يبدو أن ليفربول قد حصل على مدير رياضي كفء والذي هو بالضبط في قالب سلفه، مايكل إدواردز.

ولفتت إلى أن فريق جوليان الباحث عن النجوم، سيكون مستعدًا لاحتمالية رحيل صلاح وسيكون لديهم الأهداف الصحيحة مصطفة من أجل استبدال النجم المصري، إذا قرر عدم تمديد عقده الحالي مع النادي، كما يتمتع كلوب بالموهبة في إخراج أفضل ما في لاعبيه، وسيستمر ذلك في ليفربول على المدى الطويل الآن بعد أن احتفظ النادي بخدماته حتى عام 2026.

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة إنه من منظور عاطفي، سيكون من الصعب قبول رحيل صلاح إذا حدث الصيف المقبل، لكن ليفربول سيكون مستعدًا وسيجد وارد وكلوب بديلًا مثيرًا كما حدث هذا الصيف عند رحيل ماني في جلب داروين نونيز.