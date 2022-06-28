تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي لائحة تهدف إلى ضمان ملء سعات تخزين الغاز في دول الكتلة قبل فصل الشتاء مع إمكانية التشارك بين الدول الأعضاء.

ونصت اللائحة على أن تخزين الغاز تحت الأرض على أراضي الدول الأعضاء يجب أن يتم ملؤه حتى 80 بالمائة على الأقل من السعة قبل شتاء 2022/2023 وإلى 90 بالمائة قبل الشتاء التالي. وسيحاول الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي ملء 85 بالمائة من إجمالي سعة تخزين الغاز تحت الأرض في الكتلة في عام 2022.

وبالنسبة إلى الدول التي لا تمتلك مرافق تخزين على أراضيها سيتعين عليها وفقا للائحة تخزين 15 بالمائة من استهلاكها السنوي من الغاز المحلي في المخزونات الموجودة في الدول الأعضاء الأخرى، وبالتالي يمكنها الوصول إلى احتياطيات الغاز المخزنة في الدول الأعضاء الأخرى.

وقالت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء الطاقة في الكتلة في لوكسمبورغ، إنه من الضروري أن تقوم الدول بتحديث خطط الطوارئ الخاصة بها والتحول إلى وسائل بديلة لتوفير الغاز.

وقالت "الوضع يتدهور. بالرغم من أن إمدادات الغاز للدول الأعضاء مضمونة حاليا، إلا أن مخاطر أمن الإمداد أكبر من أي وقت مضى ...".

وقالت إنه في الأسبوع الماضي، خفضت شركة غازبروم الروسية إمدادات الغاز لشركات في 5 دول أعضاء، مما أدى إلى تأثر 12 دولة من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة بشكل مباشر. ولم يعد البعض يحصل على أي غاز من روسيا مع انخفاض صادراتها من الغاز إلى النصف مقارنة بما قبل عام.

وقالت إن المفوضية الأوروبية ستقدم الشهر المقبل خطة لدول الاتحاد الأوروبي لتنسيق استعداداتها في مواجهة المزيد من الصدمات الغازية، وحثت الحكومات على تقليل استخدام الغاز لضمان ما يكفي من التخزين تحسبا لأية صدمات أخرى بشأن الامداد في الشتاء.