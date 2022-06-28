أظهرت بيانات اقتصادية ، ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال أيار/مايو الماضي على خلاف التوقعات.

وارتفع مؤشر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي الذي يقيس حركة المبيعات المؤجلة بنسبة 7ر0% خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه إلى 9ر99 نقطة، بعد تراجعه بنسبة 4% خلال نيسان/ابريل، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر بنسبة 7ر3% خلال الشهر الماضي يذكر أن المبيعات المؤجلة، هي تلك التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.

وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، في بيان "رغم الزيادة الطفيفة في المبيعات المؤجلة عن الشهر السابق، يمر سوق المساكن بمرحلة انتقالية واضحة... عدد العقود الموقعة انخفض بنسبة كبيرة مقارنة بالعام الماضي بسبب الزيادة الكبيرة في الفائدة على التمويل العقاري".

وجاءت الزيادة غير المتوقعة في المبيعات المؤجلة في ظل ارتفاعها بنسبة 4ر15% في شمال شرق الولايات المتحدة مقارنة بالشهر السابق.

كما زادت المبيعات في جنوب الولايات المتحدة بنسبة 2ر0% في حين تراجعت في الغرب الأوسط بنسبة 7ر1% وفي الغرب بنسبة 5% خلال الشهر الماضي.

وقال يون إن أكبر تراجع في عدد العقود التي تم توقيعها جاء في الغرب حيث المساكن هناك الأعلى سعرا.