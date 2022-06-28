دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الأعضاء والمؤسسات إلى بذل المزيد من الجهد لاستغلال الإمكانات الكبيرة في قطاع السياحة المتاحة في الدول الأعضاء من خلال تنسيق السياسات السياحية، وتطوير السياحة الإسلامية، وتيسير السياحة الداخلية، والتدريب السياحي، وفرص الاستثمار وتطوير البنى التحتية للسياحة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ذلك جاء خلال كلمته في اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة 11 للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة المنعقد في العاصمة باكو بأذربيجان، والتي ألقاها نيابةً عنه الدكتور أحمد كويسا سينجندو من كبار موظفي أمانة المنظمة.

وأكد الأمين العام أن السياحة إلى جانب فوائدها الاقتصادية تؤدي دورًا حيويًا في تعزيز التضامن في الأمة الإسلامية والتفاهم الدولي، مشيرًا إلى أن تبادل الخدمات في قطاع السياحة لطالما أسهم في نمو وتطور اقتصادات الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 57 دولة، سواء في عصر ما قبل جائحة "كوفيد-19" أو ما بعدها.