شهدت أعداد الاشخاص المتقدمين بطلبات للجوء في الاتحاد الأوروبي، قفزة كبيرة في العام الماضي في ظل ما يشهده العالم من حروب وصراعات.

وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء اليوم الثلاثاء، إن الدول الأعضاء تلقت نحو 648 ألف طلب في عام 2021، بما يعادل زيادة قدرها الثلث بالمقارنة مع العدد الذي تم تسجيله في العام السابق.

وكان أكبر عدد من المتقدمين من سورية بواقع 117 ألفا، مع قدوم 102 ألف من أفغانستان، حيث جاء فرار المجموعة الأخيرة بسبب سيطرة جماعة طالبان المسلحة على السلطة في البلاد في آب/أغسطس الماضي.

وقالت الوكالة إن عدد طلبات اللجوء التي تقدم بها قُصّر غير مصحوبين بذويهم بلغ نحو 23 ألفا و600 طلب، بزيادة قدرها الثلثين عن عام .2020

وجاءت نسبة الرجال من طالبي اللجوء بواقع حوالي 70%، كما كان عمر نصف المتقدمين بطلبات اللجوء يتراوح بين 18 و35 عاما.

واتخذت السلطات في الدول الأعضاء نحو 535 ألفا من القرارات الابتدائية، وقبلت نحو واحد من بين كل ثلاثة طلبات للجوء.

ومنحت الدول وضع "لاجئ" لـ 118 ألف شخص، بينما حصل 64 ألفا على وضع الحماية الفرعية.

جدير بالذكر أن ألمانيا تلقت أكبر عدد من طلبات اللجوء في عام 2021 بواقع 191 ألفا، تليها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.