إنشاء فرق عمل من الموجهين للقيام بمهام الإعداد للمسابقات الحاسوبية السنوية

إعداد منصة «CSE» لمحاكاة الاتجاهات الحديثة في مجال الحاسوب

ضمن فعالياته مع قرب نهاية العام الدراسي الحالي، عقد التوجيه الفني العام للحاسوب لقاء تنويريا مع موجهي وموجهات الحاسوب من مختلف المناطق التعليمية والتعليم الخاص، وبحضور الموجهة الفنية العامة للحاسوب بالإنابة منى سالم عوض، والموجهين الفنيين الأوائل، وذلك في مسرح مركز التطوير والتنمية بمنطقة الجابرية صباح أمس الأول.

وبعد أن رحبت عريفة الحفل الموجهة الفنية لمادة الحاسوب حنان غضنفري بالحضور، عقدت ورشة تنمية مهنية برعاية شركة هواوي، تحت عنوان «تطور الذكاء الاصطناعي المستخدم مع التقنيات الرقمية المتقدمة» قدمتها مديرة النظام الأيكولوجي السحابي وتطوير نظم الأعمال السحابية والذكاء الاصطناعي م.ياسمين بورزق، واستعرضت خلالها مفهوم الذكاء الاصطناعي وأهميته في مجالات الحياة المختلفة ومن ضمنها مجال التعليم ومجال المدن الذكية، وكذلك قدمت شرحا مختصرا حول آلية عمل تلك المنظومة واللغات المستخدمة بها.

وبعد الانتهاء من الورشة تحدثت الموجهة الفنية العامة للحاسوب بالإنابة عن أهم الإنجازات الحالية التي تمت تحت مظلة التوجيه الفني العام للحاسوب، ومنها تأهل عدد من الطلبة للمشاركة في المعسكر الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام.

بعد ذلك تم استعراض أهم الاستعدادات الحالية للعام الدراسي القادم 2023/2022م ومنها إنشاء عدة فرق عمل من الموجهين الفنيين للقيام بمهام الإعداد لمسابقات الحاسوبية السنوية، وإعداد الدورات التدريبية في مجال الانماء المهني، وإعداد نموذج تحضير موحد ونموذج ورقة الميزان النسبي، وكذلك تم استعراض مشروع التوجيه الفني العام للحاسوب في إعداد منصة إلكترونية بعنوان «CSE» خبراء علم الحاسوب تحوي العديد من المجالات الحاسوبية والتي تحاكي الاتجاهات الحديثة في مجال الحاسوب ومنها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرمجة الحاسوبية.

وفي ختام اللقاء قامت الموجهة الفنية العامة بالإنابة منى سالم عوض بتكريم مقدمة الورشة وبعض العاملين في مركز التدريب على جهودهم في تنظيم اللقاء ثم تكريم أعضاء فرق العمل على جهودهم في الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي القادم 2023/2022م، كما شكرت جميع الحضور على مشاركتهم في اللقاء راجية للجميع دوام التوفيق والنجاح الدائم.