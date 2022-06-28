أعلنت مؤسسة المبدعين العرب، بالتعاون مع برلمان الشباب الإفريقي، فتح باب المشاركة في مسابقة "أوسكار المبدعين العرب" في كل المجالات الأدبية المختلفة، على أن ينتهى تقديم الأعمال المشاركة حتى 31 يوليو المقبل.

وقالت المؤسسة - في بيان - "إنه تم إطلاق الدعوة للمشاركة في المسابقة الكبرى على مستوى الوطن العربي وإفريقيا، وذلك عقب إعلان عام 2023 عاما للشباب العربي"، مشيرة إلى أنه يقوم بتنظيم المسابقة كل من: مؤسسة المبدعين العرب بالتعاون مع برلمان الشباب الإفريقي ومبادرة "موهبتك"، وتحت رعاية مؤسسات الدولة الرسمية ورعايات إعلامية وأدبية من مؤسسات عربية وإفريقية.

وأوضحت أن مجالات المسابقة تتضمن: (الشعر، القصة القصيرة، الرواية، السيناريو والحوار، المقال، النص المسرحي، أفضل كتاب منشور)، على أن يتم تحكيم الأعمال المقدمة من لجنة تحكيم رفيعة المستوى من المتخصصين المعروفين في أفرع المسابقة.

ونوهت بانه سيتم منح الفائزين جوائز مادية وأدبية، كما يتم اختيار الثلاثة أعمال الفائزة الأولى في كل فرع للنشر في معرض القاهره الدولي للكتاب 2023، كما يتم منح جميع المتقدمين للمسابقة شهادات مشاركة.