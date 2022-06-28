يطرح المطرب مصطفى كامل أغينته الجديدة "وأنا بتفرج" على حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، الأسبوع الحالي، تزامنا مع موسم عيد الأضحى للمنافسة مع باقي النجوم الذين قام عدد كبير منهم بطرح أغانيهم على حساباتهم الرسمية.

وقال مصطفى كامل - عبر حسابه على مواقع السوشيال ميديا "فيسبوك" - "انتظرونا قريبًا أغنية (وأنا بتفرج) على كل المنصات وأنا بتفرج مصطفى_كامل".

وكان مصطفي كامل طرح مؤخرًا أغنية "أيوه بعترف" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وميكساج وماستر أحمد جودة، وتعد ثانى أغاني ألبومه الجديد، كما طرح "عنوان الحياة" في عيد الفطر الماضي، الأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وميكساج وماستر أحمد جودة، وتعد أولى أغاني ألبومه الجديد.

وطرح مصطفى كامل خلال الفترة الماضية ألبوم "وجع قلبي" وضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته، ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.