أعرب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن تعاطفه مع الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في إيجاد دورها في أوروبا في خضم الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال كيسنجر 99/ عاما/ للصحفيين في لندن "أن تلعب ألمانيا دورا قياديا في أوروبا وأن تستند إلى كونها أقوى قوة عسكرية في أوروبا ليست مهمة سهلة بالنظر إلى التاريخ".

وأضاف: "لدي تعاطف مع المهمة التي حددتها الحكومة الألمانية لنفسها وأنها لم تتمكن من القفز إلى هذا ببرنامج كامل، وهو مختلف تماما عما كان عليها القيام به في الفترة السابقة".

وتابع: "لذلك سيكون لألمانيا دورا مهما جدا في إعادة بناء أوروبا الجديدة التي بدأت تظهر الآن، بما في ذلك إعادة بناء أوكرانيا نفسها بعد الحرب، الأمر الذي سيتطلب شكلا من أشكال المساعدة من نوع خطة مارشال".

وقال أيضا إن ألمانيا ستلعب دورا رئيسيا فيما يتعلق بأمن أوروبا في مواجهة المزيد من العدوان الروسي المحتمل.

وأصبح كيسنجر، الذي اضطرت أسرته الألمانية اليهودية إلى الفرار من ألمانيا النازية عام 1938، أحد المشكّلين الرئيسيين للسياسة الخارجية للولايات المتحدة من أواخر ستينيات حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي عندما عمل مستشارا للأمن القومي ووزيرا للخارجية.