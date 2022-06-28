ألمح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إلى احتمال تقديم حكومته لمزيد من المساعدات للمواطنين الذين يعانون من تداعيات ارتفاع أسعار البنزين، في الوقت الذي قلص فيه معدل التضخم المرتفع قدراتهم الشرائية .

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك خفض في آذار/مارس الماضي ضريبة الوقود بمقدار 5 بنسات (6 سنتات) لكل لتر، في إطار جهود التخفيف من حدة أزمة ارتفاع نفقات المعيشة. ولكن الارتفاع المتتالي في أسعار الوقود منذ ذلك الوقت بدد تأثير خفض ضريبة الوقود.

وقال جونسون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" على هامش اجتماعات قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ألمانيا "نحتاج إلى مساعدة الناس في مواجهة الضغوط الحالية... الناس في محطات الوقود تعتقد أن الحكومة تستطيع فعل الكثير لمساعدتهم في التغلب على ارتفاع أسعار الوقود. الناس تفكر فيما يمكن أن يفعلونه لمساعدتي في مواجهة تكاليف الغذاء".

يذكر أن معدل التضخم في بريطانيا بلغ خلال الشهر الماضي 1ر9% وهو أعلى مستوى له منذ 4 عقود في حين يتوقع بنك إنجلترا المركزي ارتفاعه إلى أكثر من 11% خلال العام الحالي.

ومع مواجهة البريطانيين حاليا أسوأ انخفاض في مستويات المعيشة منذ خمسينيات القرن الماضي، أعلن سوناك عن حزمة مساعدات جديدة للأسر البريطانية بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني لمساعدتها في مواجهة ارتفاع نفقات الطاقة، التي زادت بنسبة 54% خلال نيسان/أبريل الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ومن المتوقع ارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا مجددا خلال تشرين الأول/أكتوبر المقبل عندما يجري جهاز تنظيم قطاع الطاقة البريطاني المراجعة نصف السنوية لأسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في السوق المحلية.