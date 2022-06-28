أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران في فرانكفورت ، اعتزامها إعادة تشغيل طائرتها العملاقة ايرباص أيه 380 التي كانت أوقفت تشغيلها من قبل، وذلك في ضوء ارتفاع الطلب بقوة على التذاكر.

وأوضحت الشركة أن من المتوقع إعادة استخدام أكبر طائرة نقل ركاب في العالم اعتبارا من صيف العام المقبل.

كانت لوفتهانزا أوقفت تشغيل أسطولها من هذه الطائرة بسبب أزمة كورونا، وظلت على مدار فترة طويلة تعتبر أن إعادة تشغيل هذه الطائرات بات في حكم المستبعد.

وجاء إعلان الشركة العدول عن هذا القرار متزامنا مع تأخيرات في تسليم أنواع أخرى من الطائرات.

كانت لوفتهانزا لا تزال تمتلك 14 طائرة من هذا النوع لكنها باعت ستا منها فيما استمرت الطائرات الثماني الأخرى في أسطول الشركة لكنها متوقفة في الوقت الراهن، وتحتاج إعادة تشغيل هذه الطائرات إلى وقت.

وذكرت لوفتهانزا أنها لا تزال تدرس عدد الطائرات التي ستعيد تشغيلها من هذا النوع العملاق والمسافات التي ستخصصها لها.