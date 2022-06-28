أطلقت الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه ( حفاظ ) مشروع الأضاحي لدعم المحتاجين في 9 دول بالإضافة إلى إطلاق مشروعات خيرية مواكبة لأيام عشر ذي الحجة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المحامي عبدالعزيز سيد عبدالله الرفاعي: أطلقت حفاظ هذا المشروع المبارك لهذا العام تحت شعار " أضحيتك شعيرة وسرور " حيث ننفذ المشروع في 9 دول هي الهند وغانا والنيجر والصومال وتشاد وبنين وموريتانيا ومالي وسوريا واليمن .

وبفضل الله بلغ عدد الأضاحي التي وزعتها حفاظ على المحتاجين للعام الماضي 640 أضحية استفاد منها قرابة 13 ألف مستفيد

وأضاف : وتطلق الجمعية الخيرية الكويتية حفاظ خلال أيام عشر ذي الحجة المباركة باقة من المشروعات ومن أبرزها مشروع إفطار الصائمين يوم عرفة دعما للاجئين والنازحين السوريين ومشروع عشرة الخير وهي باقة مشروعات نٌيسر بها على أهل المعروف صدقة مضاعفة الأجر في أيام عشر ذي الحجة المباركة من خلال المساهمة في عشر مشروعات خيرية لرعاية الأيتام ومساعدة الأسر المتعففة وخدمة القرآن الكريم.

وتابع : ومن مشروعاتنا أيضاً عمليات العيون وبناء المساجد ورغيف الأيتام وأما يوم عرفة فقد خصصنا له مشروع بناء دار للأيتام ومركز إسلامي حيث ندعو أهل الخير والإحسان إلى أن يكونوا في هذا اليوم العظيم يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس أن يكونوا سندا وعونا للأيتام.

وختم الرفاعي بدعوة أصحاب الأيادي البيضاء إلى استمرار دعمهم الكريم لمشروعات الجمعية من خلال التبرع على موقعها على الإنترنت hofath.org