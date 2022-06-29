سجل المصريون أعلى نسبة طلاق بين الوافدين في الكويت حيث بلغت أعداد تلك الحالات نحو 894 حالة طلاق من بينها 406 حالات طلاق لمصريات تتضمن 319 حالة من مصريين و13 من سوريين و57 من كويتيين، أما المصريون الرجال فبلغ عدد حالات طلاقهم 488 حالة من بينها 82 حالة من آسيويات و25 حالة طلاق من كويتيات.

وحل ثانيا السعوديون بنحو 750 حالة طلاق من بينها 454 حالة طلاق لسعوديات و296 حالة طلاق لسعوديين رجال تتضمن 53 حالة طلاق بين سعوديين وسعوديات، وجاء ثالثا السوريون بواقع 500 حالة طلاق من بينها 267 حالة طلاق لسوريات تتضمن 160 حالة طلاق من سوريين و74 حالة طلاق من كويتيين، وبلغ عدد حالات طلاق السوريين الرجال 233 حالة من بينها 20 كويتية و13 مصرية و10 آسيويات.

وحل الآسيويون رابعا بنحو 494 حالة طلاق من بينها 330 حالة للآسيويات النساء من 117 حالة من آسيويين، و98 حالة طلاق من كويتيين و82 من مصريين، أما طلاق الرجال الآسيويين فسجل 164 حالة من بينها 32 كويتية ومصريتان وسوريتان ولبنانيتان.