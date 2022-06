أطلقت solutions by stc، ذراع شركة الاتصالات الكويتية stc المتخصصة في توفير الخدمات والحلول المخصصة للشركات، حزما جديدة من باقات نظام المراقبة بالكاميراتCCTV منخفضة التكلفة لتتوسع بحلولها وخدماتها الغنية التي صممت خصوصا كجزء من التزامها المتجدد بدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.



وتتوافر حلول نظام المراقبة بالكاميرات من خلال الحلول الثابتة والسحابية، حيث تقدم solutions by stc باقات مرنة مصممة لتناسب احتياجات ومتطلبات أصحاب المشاريع كمبادرة استراتيجية أطلقتها من أجل دعم تعافي سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والعودة التدريجية الى تحقيق النمو والتعافي مما خلفه الوباء من آثار سلبية عليهم.



ويهدف العرض الذي توفره solutions by stc، إلى الوقوف الى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم عودتها الى العمل مرة أخرى بعد هذه الفترة الحرجة وتعزيز دور الشركة الرئيسي كعنصر مهم في القطاع الخاص وهيكل الاقتصاد الكويتي بشكل عام.

وفي بيان لها، أشارت solutions by stc إلى أن حل نظام المراقبة بالكاميرات المقدم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يتضمن حلول أنظمة المراقبة الثابتة والمراقبة السحابية، مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتخزين السحابي، مع عدة خيارات من الكاميرات الاساسية والمطورة بأحدث التقنيات للمراقبة الصوتية والمرئية.



ويمنح حل نظام المراقبة بالكاميرات العملاء مجموعة غنية بالميزات وأدوات الدعم الشاملة التي تتضمن تقنيات معالجة برامج الصور والبيانات بدءا من الكاميرات الأساسية إلى أحدث تقنيات المراقبة مع ميزات الذكاء الاصطناعي المحسنة، كما تشتمل على ميزات العرض فائق الجودة والتحليل المباشر للقطات.



وباعتماد تقنية شبكة تصوير بالفيديو مبتكرة (NVR) توفر الخدمة أداء متميزا من خلال التسجيل عالي الدقة الذي يلتقط أدق التفاصيل.



كما تتيح هذه التقنية تشغيلا أفضل جودة وقدرة بصرية قوية مع الحفاظ على دقة الصورة.



وتقدم solutions by stc نظام المراقبة بالكاميرات CCTV السحابية من خلال المراقبة بالفيديو كخدمة (VSaaS) وإدارة الفيديو كخدمة (VMaaS).