في إطار مسؤولياته المجتمعية وضمن جهوده المتواصلة لدعم حملة «لنكن على دراية»، في عامها الثاني على التوالي، أطلق بنك الخليج فيديو تعريفيا يسلط الضوء على دور العملاء في الحفاظ على سرية معلوماتهم المصرفية وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.

وحرص البنك على أن يأخذ الفيديو الطابع الترفيهي عبر مشاهد تمثيلية غنائية بطولة الفنان عبد المحسن القفاص، بهدف نشر ثقافة الأمن السيبراني بين الجمهور وتحقيق أهداف حملة لنكن على دراية بطريقة سهلة وبسيطة ترسخ في الأذهان.

من جانبها، قالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية - إدارة التسويق نجلاء العيسى: إن نجاح فيديوهات بنك الخليج في المناسبات الوطنية والأعياد في الوصول إلى قلوب الجمهور، شجعنا على الاستفادة من هذا الزخم في دعم حملة لنكن على دراية بفيديو بالقيمة الفنية نفسها، يساهم في تحقيق أهدافها.



وأضافت: بنك الخليج في إطار مكانته المصرفية المميزة، يحرص على حماية العملاء وتحذيرهم، من الوقوع في براثن القراصنة والمحتالين الذين يستخدمون خدع وآليات تتغير بشكل مستمر للوصل إلى حسابات العملاء سواء عن طريق الرسائل النصية أو الإلكترونية، أو عن طريق انتحال صفة موظف بنك في مكالمة هاتفية، حيث يجب عدم التفاعل مع هذه الرسائل والمكالمات وعدم الإجابة بأي معلومات تخص حسابك المصرفي.

وأشادت العيسى بدور حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف، لما لها من دور توعوي حول أمور عدة تهم العملاء، وتؤثر على أمنهم السيبراني، وأنتهز هذه الفرصة لأذكر العملاء بأن البنوك لن تطلب معلوماتكم الشخصية عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، وأنصحكم بتجنب هذا النوع من الرسائل والمكالمات وعدم التفاعل معها وإبلاغ البنك عنها.