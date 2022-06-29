أطلق بنك بوبيان حملة «Tap واربح» التي تمنح جميع العملاء من حاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق والبطاقات الرقمية فرصة الدخول في السحب وربح 100دينار خلال فترة الحملة، وذلك عند الدفع باستخدام بطاقات بوبيان الائتمانية داخل الكويت أو خارجها أو من خلال التسوق عبر الإنترنت.



وقالت مديرأول إدارة البطاقات سارة الملا «مع بداية موسم الصيف والإقبال على السفر والتسوق، أطلقنا لعملائنا حملة Tap واربح التي ستتيح الفرصة لـ60 عميلا لربح 100 د.ك تتم تعبئتها في بطاقة بوبيان Visa كأس العالم FIFA قطر 2022™️ مسبقة الدفع ذات الإصدار المحدود».



وحول فرص الربح أشارت الملا الى انه يمكن للعميل الحصول على فرصة واحدة لكل 50 د.ك يتم انفاقها داخل الكويت، وفرصتين لكل 50 د.ك يتم انفاقها خارج الكويت او خلال التسوق عبر الانترنت.



وحول عملائه من حاملي بطاقة بوبيان FIFA مسبقة الدفع، أوضحت الملا أنه ستتم مضاعفة فرص الدخول بالسحب لهم فهم مؤهلون للحصول على 10 فرص إضافية لدخول السحب في حملة Tap واربح.

وكان البنك قد أطلق مؤخرا بطاقة بوبيان مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا العالمية وهي البطاقة التي تتميز بتصميمها العمودي ومزاياها الكثيرة من الخصومات والعروض إلى جانب إمكانية استخدمها مع كافة التطبيقات الحديثة للدفع.



وأوضحت الملا ان بنك بوبيان ملتزم تجاه عملائه دائما من خلال التنوع والتميز والاهتمام المتواصل بالإبداع والابتكار في مجال الخدمات والمنتجات التي تتعلق بالجانب التكنولوجي لعملائه بحثا منه دائما عن السهولة والبساطة في تلبية الاحتياجات اليومية للعملاء والحصول على تجربة مصرفية ممتعة من خلال تقديم خدمات وعروض استثنائية تتناسب مع توجهاتهم وأسلوب حياتهم.