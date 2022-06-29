كشفت مجموعة العازمي الدولية للاستثمار عن أحدث مشاريعها في القطاع الصحي والمتمثلة في المستشفى الكويتي الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك انطلاقا من حرص المجموعة على توسيع نطاق أعمالها في المجال الصحي والخدماتي.



وفي هذا السياق، قال المدير العام للمجموعة، أحمد العازمي ان الاستثمار في قطاع الخدمات الطبية والرعاية الصحية من أنجح وأفضل الاستثمارات على المدى الطويل خاصة ان القطاع الصحي يعاني نقصا في توفير الخدمات الصحية عالميا.



وتعتبر الخدمات والرعاية الصحية في الأردن متميزة بجميع مؤسساتها العامة والخاصة للعناية بصحة مواطنيها واستقطاب السياح من الخارج سواء في قطاعها الصحي الحكومي أو ضمن القطاع الخاص وهي المنوطة بالجودة والاستدامة والكفاءة بتعزيز الاستفادة من الموارد والخدمات المتاحة والإنصاف بتقديم الرعاية الصحية على جميع مستوياتها ولجميع الأعمار.



وتتميز الأردن بنجاح الاستثمار وخاصة في القطاع الخدماتي الصحي والتعليمي والسياحي، كما تتوجه أنظار الحكومة الى الاهتمام والرقابة ومتابعة هذه القطاعات الخدماتية للرقي بها الى أفضل المستويات.



وأوضح العازمي أن فكرة المستشفى الكويتي الأردني الذي يقع على مساحة ثلاث آلاف وخمسمائة متر مربع في منطقة الفحيص محافظة البلقاء والتي تتوسط بين العاصمة عمان والمحافظات الشمالية في المملكة الأردنية الهاشمية والمتمثلة في المرحلة الأولى مسطح بناء عشر آلاف متر مربع، مشروع قائم بكامل مواصفاته حسب المخطط الهندسي والآن بمرحلة التشطيب والتجهيز KPMG، وذلك بعد إعداد دراسة جدوى متكاملة للمشروع من الشركة العالمية.