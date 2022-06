استضافت شركة الملا أوتوموبيلز مؤخرا أمسية خاصة للاحتفال بإطلاق سيارة مرسيدس-بنز الفئة C الجديدة كليا، حيث أقيم حفل الإطلاق في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي واستقطب 450 من الضيوف والعملاء الذين استمتعوا بأمسية شيقة مليئة بالموسيقى والترفيه.



وتعليقا على الحدث، قال مدير عام «مرسيدس بنز - الكويت» ستيف براون: «تعتبر مرسيدس- بنز الفئة C واحدة من أكثر السيارات المحبوبة من مرسيدس- بنز محليا وعالميا، ومع وضع ذلك في الاعتبار، أردنا أن ننتهز هذه الفرصة لاستضافة أمسية احتفالية مع ضيوفنا وعملائنا وعرض مرسيدس- بنز الفئة C في مكان جميل مثل مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي».



وأضاف: «أود أن أشكر إدارة وموظفي مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على دعمهم وتعاونهم. وقد لقي الحدث استقبالا جيدا من قبل عملائنا وضيوفنا.

نتطلع إلى مزيد من التعاون مع فريق JAAC لاستضافة العديد من الأحداث الخاصة معهم في هذا المكان المرموق في المستقبل».



كما أتاح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي فرصة لمرسيدس- بنز الكويت لعرض تراث وتاريخ الفئة C مع المساهمة الكريمة لمالكي الفئة C الكلاسيكية، كلا من: أحمد السلاوي، وعبدالله الدريعي، وتضمنت الأمسية مساهمات من المغنية ريتا، وموسيقى جميلة من عازف الساكسفون روميو، وموسيقى الدي جي بونيتا.



بالإضافة إلى اثنين من المتخصصين في الخدع عبداللطيف وخالد، اللذين أثارا الحماس لدى الجمهور بحيلهم، ولإعطاء الضيوف ذكرى خاصة من الحدث، تعاونت شركة الملا أوتوموبيلز مع المصورة سلمى العيسى التي التقطت صورا شخصية جميلة للحضور.



تقنيات رقمية راحة فائقة



تقدم سيارة C-Class الجديدة عالما جديدا من التقنيات الرقمية والكفاءة العالية والراحة الفائقة، من خلال جميع خصائصها التي تضمن لها مكانة مرموقة في مستقبل التحول الذي يشهده العالم.



وتبدو سيارة C-Class بأبعادها الديناميكية وكأنها في وضع الحركة حتى أثناء الوقوف، وذلك بفضل مقدمة السيارة دقيقة التصميم، وقاعدة العجلات الطويلة والجزء الخلفي البارز، إلى جانب التصميم الرياضي لغطاء المحرك والبروزات القوية التي تعزز الرغبة في الانطلاق، إلى جانب إمالة الزجاج الأمامي ومقصورة الركاب إلى الخلف لتعطي أبعادا كلاسيكية تعرف في مجال السيارة باسم «تصميم المقصورة المائل للخلف».



وشكل الطراز السابق خطوة كبيرة نحو الأمام من حيث جاذبية المقصورة، وهذا ما تعززه سيارة C-Class الجديدة بفضل عناصر الفخامة العصرية في المقصورة التي تتبنى بعض السمات من سيارة S-Class الجديدة والتي تضيف لمسة رياضية إضافية على السيارة.

وتتضمن المزايا الأخرى التي تعبر عن المظهر الرياضي الفائق المحور العريض والعجلات المسطحة ذات التصاميم العصرية قياس 17 إلى 19 بوصة.



وأهم ما يميز مقدمة السيارة في هذه الفئة هو شبكة المبرد، فجميع الطرازات تتضمن نجمة مركزية، بنفس تصميم وسمة شبكة المبرد مع الاختلاف في التفاصيل. في حين يتضمن الطراز الأساسي نجمة مركزية وفتحات تهوية.



أما في طراز AVANTGARDE، فتوجد عناصر تصميمية إضافية في فتحات التهوية، ويزدان شبك المبرد والواقي الأمامي بحواف من الكروم. ويمتاز طراز AMG بشبك ماسي مع تصميم النجمة من الكروم.



ويأتي التصميم الخلفي بنفس النمط المعتاد لأي سيارة سيدان من مرسيدس- بنز، حيث يلفت التصميم عالي الجودة للمصابيح الخلفية الأنظار بمظهره الواضح ليلا ونهارا، إلا أنها تأتي لأول مرة بتصميم من جزأين في سيارة C-Class مع وظائف مختلفة للأضواء سواء على الجدار الجانبي أو مصابيح غطاء صندوق الأمتعة.

ويختتم المظهر الخلفي الجذاب بعناصر تزيين اختيارية أو محددة للطراز على المصد الخلفي، إلى جانب إضافة 3 ألوان جديدة هي أزرق سبكترال وفضي هايتك وأبيض أوباليت إلى قائمة الألوان المتاحة.



لمسات رياضية



تنقسم لوحة القيادة الأمامية إلى جزأين علوي وسفلي، أحدهما على شكل جناح يحتوي على فتحات دائرية مسطحة جديدة توحي بهيكل محركات الطائرات، وثانيهما عبارة عن مساحة واسعة من عناصر التزيين التي تمتد من الكونسول المتوسط إلى لوحة التجهيزات دون انقطاع.

وتضيف خاصية التصميم الموجه للسائق إلى الشخصية الرياضية للسيارة، وذلك من خلال إمالة لوحة القيادة الأمامية والشاشة المركزية باتجاه السائق بمعدل ست درجات.



وتضم مقصورة السائق شاشة LCD عالية الدقة، وهي قائمة بذاتها وتبدو طافية أمام الجزء الذي يشبه الجناح وامتداد التزيين، ما يفصل شاشة السائق عن ركن القيادة التقليدي مع العدادات الدائرية الكلاسيكية، ويمكن للعملاء الاختيار بين قياسي 10.25 بوصات (26.0 سم) أو 12.3 بوصة (31.2 سم).



ويتضح أيضا تغيير آخر في الجانب الرقمي في الشاشة المركزية، حيث يمكن التحكم بوظائف السيارة باستخدام شاشة عالية الجودة تعمل باللمس، وتتميز باتجاهها الطولي لتسهيل الملاحة على أكمل وجه.

وتبدو شاشة اللمس أيضا طافية فوق امتداد الجزء المزين، ومائلة أيضا على غرار لوحة التجهيزات نحو السائق قليلا. وتأتي الشاشة المركزية كتجهيز أساسي بحجم 9.5 بوصات (24.1 سم)، بينما يمكن اختيار شاشة أكبر بحجم 11.9 بوصة أو 30.2 سم.



ويستخدم التصميم الخاص لطراز AVANTGARDE الاختياري أو المقاعد الرياضية لطراز C-Class الجديد طبقات وأسطح ملتفة تعطي انطباعا بصريا عن الرشاقة.

وتتوافر أيضا لوحة تجهيزات مغطاة بجلد صناعي وخطوط من جلد النابا لسيارة C-Class (تجهيزات اختيارية، أساسية مع طراز AMG) في حين تظهر مجموعة عناصر التزيين المتاحة أسطحا مبتكرة، ويتضمن هذا أشكالا جديدة لطبقات خارجية مفتوحة المسام بلمسات بنية وقشرة خشبية سوداء مفتوحة المسام تضم تطعيمات أنيقة من الألمنيوم الأصلي تحاكي خطوط لوحة التجهيزات.



نظام المعلومات والترفيه



وجرى تزويد سيارة C-Class الجديدة بالجيل الثاني من نظام المعلومات والترفيه MBUX، وزاد استخدام الذكاء والميزات الرقمية داخل مقصورة السيارة، فقطعت التجهيزات والبرامج شوطا كبيرا من حيث الصور الرائعة على شاشات LCD التي تعمل على تسهيل عملية التحكم بالمركبة ووظائف الراحة.



وتوفر شاشة السائق وشاشة الوسائط تجربة جمالية شاملة. ويتم توفير جميع المعلومات بوضوح وطريقة منهجية وعملية، وعملت مرسيدس- بنز على تطوير خصائص جمالية جديدة للشاشة في سيارة S-Class وأصبحت تستخدم حاليا كأساس للطرازات الأخرى.



ويمكن تخصيص ما يعرض على الشاشات بما يتناسب مع كل مستخدم بفضل ثلاثة أساليب عرض (المتحفظ، الرياضي، الكلاسيكي) و3 أنماط (الملاحة، المساعدة، الخدمة).



تجهيزات فائقة التقنية



تم تجهيز سيارة C-Class الجديدة بمصابيح أمامية LED فائقة الأداء كتجهيز أساسي، ويتوافر نظام DIGITAL LIGHT الموجود في سيارة S-Class الجديدة كتجهيز اختياري.

وتتيح تقنية المصابيح الأمامية المتطورة وظائف جديدة، على غرار عرض خطوط إرشادية أو رموز تحذيرية على الطريق أمامك.



وتوفر باقة ترشيح الهواء والتعطير AIR-BALANCE العطور المفضلة داخل السيارة، فيما يمكن تفعيل برنامج «الصحة واللياقة» الشامل ضمن نظام ENERGIZING COMFORT بلمسة زر واحدة أو بأمر صوتي، ما يوفر تجربة فائقة الراحة عبر أنظمة الراحة المتطورة بشكل كبير في سيارة S-Class، حيث إنه يجمع بين عدة برامج لتشكيل هذه التجربة.



كما تم تعزيز وظيفة التدليك - التي تأتي كتجهيز اختياري للمقاعد الأمامية - لتغطية منطقة الظهر بالكامل، حيث تضمن 8 حجرات في مسند الظهر تأثيرا معززا للأنسجة العميقة.

ويمكن أيضا استخدام وظيفة التدليك بالاهتزاز على جانب السائق، مع وجود 4 محركات مثبتة في وسادة المقعد. وتتوافر وظيفة التدفئة في المقعد الخلفي لأول مرة في طرازات سيدان.



ويمكن تفعيل برنامج «الصحة واللياقة» الشامل ضمن نظام ENERGIZING COMFORT بلمسة زر واحدة أو بأمر صوتي، ما يوفر تجربة فائقة الراحة عبر أنظمة الراحة المتطورة بشكل كبير في سيارة S-Class، حيث إنه يجمع بين عدة برامج لتشكيل هذه التجربة.



وفي الوقت نفسه، يوفر النظام جوا مثاليا في المقصورة، حيث يعمل على تعزيز التنشيط في حالة التعب أو إزالة الضغط وتعزيز الاسترخاء. ويقدم نظام ENERGIZING COACH توصيات ببرنامج مناسب لتعزيز الراحة واللياقة بناء على بيانات السيارة والرحلة.



الأبعاد والخصائص



يبلغ طول طراز سيدان 4751 مم ويبلغ عرضه 1820 مم، وهو أكبر بكثير من سابقه، فيما زاد طول قاعدة العجلات بمقدار 25 مم ليصبح 2865 مم.

ويستفيد الركاب في الأمام والخلف على حد سواء من هذه الزيادة في الأبعاد الخارجية، ورغم زيادة الأبعاد الخارجية، تم الحفاظ على معامل السحب الجيد للطراز السابق (C-Class سيدان: 0.24).