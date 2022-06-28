قال الإعلامي والممثل أحمد الخفاجي، إن الخضوع لعمليات التجميل حرية شخصية، بشرط ألا يكون مبالغا فيه، ويبقى للجمهور حرية التعبير عن رأيه.

واعتبر الخفاجي أن على الشخصية العامة أن تتقبل دوما الانتقاد برحابة صدر، معلقا: «الأخلاق أهم من الجمال الخارجي، كما أن نوعية البرامج التي يقدمها هي الحَكم في كل شيء».

وتطرق أحمد الخفاجي إلى الاجحاف الذي يتعرض له الممثل والإعلامي العراقي، مؤكدا أن في العراق هناك الكثير من المواهب المميزة التي من المفترض أن تنال حقها على الساحة الفنية، قائلا: «غدا سيكون أفضل وانتظرونا رح نكسر الدنيا».

وفي السياق نفسه، أشار الممثل العراقي إلى أن الفنانة رحمة رياض، تعتبر فخرا لبلدها، والصورة المشرفة للمرأة العراقية، مؤكدا أنها تستحق التكريم كونها اجتهدت جدا للوصول إلى ما هي عليه اليوم، ما يؤكد أن نجاحها لم يأت من فراغ.

وأكد أحمد الخفاجي أن رحمة رياض، كانت مرتبطة منذ فترة بالممثل أليكس علوم، ويعيشان قصة حب جميلة، ما جعلها تسعى إلى إبقاء حياتها الخاصة بعيدا عن الإعلام، فهي لم تستغل حياتها الشخصية للتسويق لعملها، بل اعتمدت على مجهودها وموهبتها.

وتابع: «كنت أعلم بموضوع علاقتهما منذ فترة، إذ تعرفت على اليكس خلال تواجدي في أميركا مع رحمة، فوجدته إنسانا طيب القلب وراقيا».